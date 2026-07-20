Где заправиться в Краснодаре 20 июля: какие АЗС работают и какое топливо доступно

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, pixabay.com
    © Фото engin akyurt, pixabay.com

В Краснодаре 20 июля работают 60 заправок

20 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в городе работают 60 автозаправочных станций. Еще 43 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Горючее есть:

  • АИ-92 — на 36 АЗС;
  • АИ-95 — на 34 АЗС;
  • АИ-100 — на 8 АЗС;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 49 АЗС.

Южные регионы возглавили антирейтинг доступности бензина:

Адреса работающих заправок:

  • «Роснефть» — Селезнева, Московская, Уральская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
  • «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская.
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (при движении от хутора Ленина в сторону города), АЗС у хутора Ленина, Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл» — Мачуги.
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «Ирбис» — Степана Разина.
  • PNB — Монтажников, Шевченко.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • «ЮНК» — Российская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • Petrol — 70-летия Октября.

В МЦУ Краснодара предупредили, что на многих АЗС горючее отпускают только в автомобильные баки. Кроме того, в течение дня список работающих заправок и наличие топлива могут измениться.

Как писали Юга.ру, 17 июля стало известно, что в России начали массово продавать частные АЗС.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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