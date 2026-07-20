Где заправиться в Краснодаре 20 июля: какие АЗС работают и какое топливо доступно
В Краснодаре 20 июля работают 60 заправок
20 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в городе работают 60 автозаправочных станций. Еще 43 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
Горючее есть:
- АИ-92 — на 36 АЗС;
- АИ-95 — на 34 АЗС;
- АИ-100 — на 8 АЗС;
- дизельное топливо (ДТ) — на 49 АЗС.
Южные регионы возглавили антирейтинг доступности бензина:
Адреса работающих заправок:
- «Роснефть» — Селезнева, Московская, Уральская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
- «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская.
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (при движении от хутора Ленина в сторону города), АЗС у хутора Ленина, Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- «СитиОйл» — Мачуги.
- Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- «Ирбис» — Степана Разина.
- PNB — Монтажников, Шевченко.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- «ЮНК» — Российская.
- «Партнер» — Уральская.
- Petrol — 70-летия Октября.
В МЦУ Краснодара предупредили, что на многих АЗС горючее отпускают только в автомобильные баки. Кроме того, в течение дня список работающих заправок и наличие топлива могут измениться.
Как писали Юга.ру, 17 июля стало известно, что в России начали массово продавать частные АЗС.
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