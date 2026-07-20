Где заправиться в Краснодаре 20 июля: какие АЗС работают и какое топливо доступно

20 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что в городе работают 60 автозаправочных станций. Еще 43 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Адреса работающих заправок:

«Роснефть» — Селезнева, Московская, Уральская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.

«Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская.

«Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.

«Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (при движении от хутора Ленина в сторону города), АЗС у хутора Ленина, Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.

Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.

«Татнефть» — Ростовское шоссе.

«СитиОйл» — Мачуги.

Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.

«Ирбис» — Степана Разина.

PNB — Монтажников, Шевченко.

«ОПТИ» — Красных Партизан.

«ЮНК» — Российская.

«Партнер» — Уральская.

Petrol — 70-летия Октября.

В МЦУ Краснодара предупредили, что на многих АЗС горючее отпускают только в автомобильные баки. Кроме того, в течение дня список работающих заправок и наличие топлива могут измениться.