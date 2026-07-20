Все едут на море: пятикилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» под Горячим Ключом

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На трассе под Горячим Ключом утром 20 июля образовался затор в 5 километров

20 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа снова образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:15, затор на 5 километров сформировался по дороге из Краснодара в сторону моря от Прибрежной Слободы до Заречья и скалы Петушок.

Причиной затруднения движения стали сразу два фактора: ДТП и и дорожные работы на трассе. В сторону Краснодара движение остается свободным.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс Карты», yandex.ru/maps
    © Скриншот сервиса «Яндекс Карты», yandex.ru/maps

Нет бензина — нет пробок:

19 июля здесь уже образовывалась многокилометровая пробка. Причины были те же: ДТП и ремонтные работы, которые не позволяли потоку машин двигаться в обычном режиме.

Водителям, планирующим поездки в сторону Черноморского побережья, стоит закладывать дополнительное время в дорогу или искать альтернативные маршруты.

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом появились делиниаторы и новая полоса.

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