Все едут на море: пятикилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» под Горячим Ключом

На трассе под Горячим Ключом утром 20 июля образовался затор в 5 километров

20 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа снова образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:15, затор на 5 километров сформировался по дороге из Краснодара в сторону моря от Прибрежной Слободы до Заречья и скалы Петушок.

Причиной затруднения движения стали сразу два фактора: ДТП и и дорожные работы на трассе. В сторону Краснодара движение остается свободным.