В Ейске обломки БПЛА повредили семь домов, пострадала женщина
В ночь на 20 июля обломки дронов рухнули на Ейск
20 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Ейске зафиксировали последствия падения обломков БПЛА. В результате инцидента пострадала одна местная жительница — женщину госпитализировали.
Фрагменты дронов повредили семь частных домов, в основном в них выбиты стекла. Данных о других разрушениях пока не поступало.
Предупреждать будут не всех:
На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы. Сотрудники МЧС, полиции и профильных ведомств осматривают территории, фиксируют масштабы повреждений и изымают фрагменты дронов для дальнейшего исследования.
Напомним, 19 июля терминал КТК в Новороссийске подвергся атаке БПЛА. Дроны атаковали два танкера, которые в этот момент загружались нефтью на выносных причальных устройствах.
Как писали Юга.ру, 19 июля БПЛА атаковали промзону в Вязниках в Ставрополье в третий раз за 10 дней.