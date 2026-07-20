В Ейске обломки БПЛА повредили семь домов, пострадала женщина

В ночь на 20 июля обломки дронов рухнули на Ейск

20 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Ейске зафиксировали последствия падения обломков БПЛА. В результате инцидента пострадала одна местная жительница — женщину госпитализировали. Фрагменты дронов повредили семь частных домов, в основном в них выбиты стекла. Данных о других разрушениях пока не поступало.

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На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы. Сотрудники МЧС, полиции и профильных ведомств осматривают территории, фиксируют масштабы повреждений и изымают фрагменты дронов для дальнейшего исследования. Напомним, 19 июля терминал КТК в Новороссийске подвергся атаке БПЛА. Дроны атаковали два танкера, которые в этот момент загружались нефтью на выносных причальных устройствах.