В Ейске обломки БПЛА повредили семь домов, пострадала женщина

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ночь на 20 июля обломки дронов рухнули на Ейск

20 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Ейске зафиксировали последствия падения обломков БПЛА. В результате инцидента пострадала одна местная жительница — женщину госпитализировали.

Фрагменты дронов повредили семь частных домов, в основном в них выбиты стекла. Данных о других разрушениях пока не поступало.

Предупреждать будут не всех:

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы. Сотрудники МЧС, полиции и профильных ведомств осматривают территории, фиксируют масштабы повреждений и изымают фрагменты дронов для дальнейшего исследования.

Напомним, 19 июля терминал КТК в Новороссийске подвергся атаке БПЛА. Дроны атаковали два танкера, которые в этот момент загружались нефтью на выносных причальных устройствах.

Как писали Юга.ру, 19 июля БПЛА атаковали промзону в Вязниках в Ставрополье в третий раз за 10 дней.

Ейский район Происшествия СВО

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