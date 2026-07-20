Жара до +35 °C и без осадков: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае сухую и жаркую погоду 20 и 21 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в начале рабочей недели, 20 и 21 июля, прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Днем воздух накалится до 34 °C. В горах будет прохладнее — всего 15–20 °C.

Лотосы в Краснодаре:

На Черноморском побережье будет малооблачно и без осадков. Ветер слабый, однако местами может усилиться до 12–14 м/с. Днем воздух прогреется до 28–33 °C.

По данным синоптиков, в Краснодаре в понедельник, 20 июля, будет малооблачно. А во вторник, 21 июля, — пасмурно. Осадков тоже не ожидается. Днем прогнозируют жару 33–35 °C.

Ранее Юга.ру писали, что в начале лета температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы.

Краснодар Погода Черное море

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