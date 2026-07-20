Из-за жары в Краснодаре закрыли все аттракционы в парках

В парках Краснодара в дневные часы приостановили работу аттракционов

Ограничение действует сразу в нескольких парковых зонах: «Городском саду», «Чистяковской роще», «Солнечном острове» и парке 30-летия Победы.

20 июля телеграм-канал «Гуляем в парках Краснодара» сообщил , что все аттракционы в зонах отдыха временно закрыты для посещения. Причиной стала сильная жара, при которой эксплуатация аттракционов запрещена техническими регламентами.

Посетителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за обновлениями в социальных сетях. О возобновлении работы сообщат после улучшения погодных условий.

Напомним, 20 и 21 июля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае сухую и жаркую погоду. Днем воздух накалится до 34 °C.