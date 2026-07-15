В Краснодаре снова пожаловались на отказ в приеме в 10-й класс. Что ответили власти, Минпросвещения и депутат

Ученик краснодарской школы № 96 пожаловался на отказ в приеме в 10-й класс. Это уже второй случай за последние дни

14 июля в соцсетях появилась информация о том, что в краснодарской школе № 96 ученика отказались принимать в 10-й класс. Это не первая подобная жалоба за последнее время.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Краснодаре ученицу гимназии № 72 не хотели принимать в 10-й класс из-за троек в аттестате и нехватки мест. Ранее девочку уговаривали уйти в колледж и не сдавать ЕГЭ.

В тот же день МЦУ Краснодара опровергло информацию об отказе в обучении в школе № 96. Власти сообщили, что в учреждении откроют три профильных 10-х класса, один из которых будет универсальным. По данным департамента образования Краснодара, администрация школы связывается со всеми учениками, которые планируют продолжить обучение.

«Все, кто решил продолжить обучение в школе, будут приняты в 10-й класс», — сообщили в МЦУ.

14 июля Минпросвещения России сообщило ТАСС, что школьникам обязаны предоставлять места в 10-м классе, а отказ в приеме является незаконным. В министерстве отметили, что ученика обязаны зачислить даже в том случае, если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс.

Отказать в приеме могут только при отсутствии свободных мест. В этом случае родители должны обратиться в местный департамент образования, чтобы ребенку предоставили место в другой территориально доступной школе.