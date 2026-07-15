В Краснодаре снова пожаловались на отказ в приеме в 10-й класс. Что ответили власти, Минпросвещения и депутат
Ученик краснодарской школы № 96 пожаловался на отказ в приеме в 10-й класс. Это уже второй случай за последние дни
14 июля в соцсетях появилась информация о том, что в краснодарской школе № 96 ученика отказались принимать в 10-й класс. Это не первая подобная жалоба за последнее время.
Напомним, 10 июля стало известно, что в Краснодаре ученицу гимназии № 72 не хотели принимать в 10-й класс из-за троек в аттестате и нехватки мест. Ранее девочку уговаривали уйти в колледж и не сдавать ЕГЭ.
В тот же день МЦУ Краснодара опровергло информацию об отказе в обучении в школе № 96. Власти сообщили, что в учреждении откроют три профильных 10-х класса, один из которых будет универсальным. По данным департамента образования Краснодара, администрация школы связывается со всеми учениками, которые планируют продолжить обучение.
«Все, кто решил продолжить обучение в школе, будут приняты в 10-й класс», — сообщили в МЦУ.
14 июля Минпросвещения России сообщило ТАСС, что школьникам обязаны предоставлять места в 10-м классе, а отказ в приеме является незаконным. В министерстве отметили, что ученика обязаны зачислить даже в том случае, если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс.
Отказать в приеме могут только при отсутствии свободных мест. В этом случае родители должны обратиться в местный департамент образования, чтобы ребенку предоставили место в другой территориально доступной школе.
Читайте также:
Однако ранее, 11 июля, член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова рассказала «Газете.Ru», что в обучении могут отказать, если ученик подал документы слишком поздно или не набрал необходимого количества баллов по ОГЭ.
С 1 сентября 2023 года в российских школах действует новый стандарт, который позволяет проводить конкурсный отбор в профильные классы.
«Если ученик не проходит по баллам, школа может отказать в приеме на обучение по профильной программе. Если в школе все 10-е классы являются профильными, а выпускник 9-го класса не набрал проходной балл, отказ считается законным. Формально школа не нарушает закон, если ученик не прошел конкурс. Такая ситуация довольно распространена», — рассказала Скрозникова.
Также она подчеркнула, что с 2026 года проходной порог повысился:
- по русскому языку — до 28 баллов (вместо прежних 26);
- по математике — до 19 баллов (вместо прежних 18).
При этом, если ребенка не приняли в профильный класс, родители могут обратиться в департамент образования с требованием открыть универсальный 10-й класс, для поступления в который не требуется конкурсный отбор.
«Если школа не может этого сделать, департамент обязан предоставить ребенку место в 10-м классе другой школы с непрофильной программой. Ученики не могут быть отчислены без гарантии продолжения обучения», — добавила Скрозникова.
Также депутат заявила, что некоторые школы отказывают ученикам в приеме, желая сохранить высокий средний балл и улучшить позиции в рейтинге образовательных организаций.
Как писали Юга.ру, в апреле в Общественной палате предложили ввести «пятую четверть» в российских школах. В Минпросвещения идею не оценили.