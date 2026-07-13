В Чечне «воссоединили» 3 тыс. разведенных семей — больше половины пар, решивших расстаться

Чечня

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  • © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com
    © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com

В Чечне отчитались о работе Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений. За девять лет специалисты «воссоединили» более 3 тыс. разведенных пар

11 июля телеканал «Грозный» сообщил, что по данным на июнь 2026 года в Чеченской Республике провели более 25 тыс. мероприятий в рамках работы Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений, созданной в 2017 году.

За это время специалисты «воссоединили» более половины разведенных пар — 3038 из 6020 семей. Известно, что в этих семьях воспитываются более 5 тыс. детей.

В сюжете подчеркнули, что в регионе продолжается «системная работа, направленная на сохранение семей и укрепление традиционных семейных ценностей».

«Традиционные ценности» за 22 млн рублей:

При этом неизвестно, насколько добровольно происходило воссоединение семей. Ранее жители Чечни, прошедшие через комиссию, рассказывали СМИ, что беседы были похожи на допрос: супругов подробно расспрашивали о личной жизни, отношениях, обстоятельствах конфликта и причинах развода.

Напомним, в феврале 2025 года Чечня была лидером в РФ по доле разводов. Тогда в республике заключили 312 браков и подписали 965 разводов. 

Комиссию по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению распавшихся семей создали 4 июля 2017 года по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ее цель — сохранение семей, защита интересов детей и укрепление традиционных ценностей. В состав комиссии входят представители органов власти, духовенства, старейшины, сотрудники органов ЗАГС и правоохранительных структур.

Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки.

Грозный общество Рамзан Кадыров Семья Чечня

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В Чечне «воссоединили» 3 тыс. разведенных семей — больше половины пар, решивших расстаться
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