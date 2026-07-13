В Чечне «воссоединили» 3 тыс. разведенных семей — больше половины пар, решивших расстаться
В Чечне отчитались о работе Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений. За девять лет специалисты «воссоединили» более 3 тыс. разведенных пар
11 июля телеканал «Грозный» сообщил, что по данным на июнь 2026 года в Чеченской Республике провели более 25 тыс. мероприятий в рамках работы Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений, созданной в 2017 году.
За это время специалисты «воссоединили» более половины разведенных пар — 3038 из 6020 семей. Известно, что в этих семьях воспитываются более 5 тыс. детей.
В сюжете подчеркнули, что в регионе продолжается «системная работа, направленная на сохранение семей и укрепление традиционных семейных ценностей».
«Традиционные ценности» за 22 млн рублей:
При этом неизвестно, насколько добровольно происходило воссоединение семей. Ранее жители Чечни, прошедшие через комиссию, рассказывали СМИ, что беседы были похожи на допрос: супругов подробно расспрашивали о личной жизни, отношениях, обстоятельствах конфликта и причинах развода.
Напомним, в феврале 2025 года Чечня была лидером в РФ по доле разводов. Тогда в республике заключили 312 браков и подписали 965 разводов.
Комиссию по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению распавшихся семей создали 4 июля 2017 года по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ее цель — сохранение семей, защита интересов детей и укрепление традиционных ценностей. В состав комиссии входят представители органов власти, духовенства, старейшины, сотрудники органов ЗАГС и правоохранительных структур.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки.