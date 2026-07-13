В Чечне «воссоединили» 3 тыс. разведенных семей — больше половины пар, решивших расстаться

В Чечне отчитались о работе Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений. За девять лет специалисты «воссоединили» более 3 тыс. разведенных пар

11 июля телеканал «Грозный» сообщил, что по данным на июнь 2026 года в Чеченской Республике провели более 25 тыс. мероприятий в рамках работы Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений, созданной в 2017 году.

За это время специалисты «воссоединили» более половины разведенных пар — 3038 из 6020 семей. Известно, что в этих семьях воспитываются более 5 тыс. детей.

В сюжете подчеркнули, что в регионе продолжается «системная работа, направленная на сохранение семей и укрепление традиционных семейных ценностей».