«Достойный мужчина не будет гнаться за такими». Власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки

Чечня

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Помощник Кадырова предложил проводить беседы с непокрытыми женщинами

23 октября издание «Чечня Сегодня» сообщило, что помощник главы Чечни Амир Сугаипов в соцсетях призвал чеченских женщин носить платки. 

  • © Скриншот фото из соцсетей Амира Сугаипова
    © Скриншот фото из соцсетей Амира Сугаипова

В разговоре с журналистами он, сославшись на эстетику, религию и традиции, заявил, что девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее». По его мнению, женщины наряжаются и не носят платки для того, чтобы произвести впечатление на мужчин. 

«Ни один достойный мужчина, который чтит свои традиции, религию и уважает самого себя, не будет гнаться за такими. Это знают все разумные люди. У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа», — подчеркнул Сугаипов. 

Читайте также:

Также помощник Рамзана Кадырова заявил, что с чеченками, которые отказываются покрывать голову, и их родителями, будут проводить «разъяснительные беседы». А с женщинами, которые публиковали в социальных сетях «неподобающий контент» уже поговорили.

«Никто никого не ругал. Все все поняли, удалили публикации. Это, прежде всего, в их интересах и на благо общества. Теперь будем доносить идею ношения платков и культурной одежды, соответствующей духу чеченских традиций», — добавил Сугаипов. 

Как писали Юга.ру, по данным на февраль 2025 года, Чечня — лидер в РФ по доле разводов: там три расставания на одну свадьбу.

общество Религия Социальные сети Традиции Чечня

Новости

Дождь, град, сильный ветер и туман. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные октября
В Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА
В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов
Жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии
Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного
Почему у берегов Краснодарского края повторно разлился мазут? Собрали мнения экспертов

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
Сегодня, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
Привет, «чебурнет»?
Сегодня, 17:00
Привет, «чебурнет»?
Почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты
В Екатеринодаре — пить
Сегодня, 11:00
В Екатеринодаре — пить
Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани

Реклама на сайте