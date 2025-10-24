«Достойный мужчина не будет гнаться за такими». Власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки
Помощник Кадырова предложил проводить беседы с непокрытыми женщинами
23 октября издание «Чечня Сегодня» сообщило, что помощник главы Чечни Амир Сугаипов в соцсетях призвал чеченских женщин носить платки.
В разговоре с журналистами он, сославшись на эстетику, религию и традиции, заявил, что девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее». По его мнению, женщины наряжаются и не носят платки для того, чтобы произвести впечатление на мужчин.
«Ни один достойный мужчина, который чтит свои традиции, религию и уважает самого себя, не будет гнаться за такими. Это знают все разумные люди. У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа», — подчеркнул Сугаипов.
Также помощник Рамзана Кадырова заявил, что с чеченками, которые отказываются покрывать голову, и их родителями, будут проводить «разъяснительные беседы». А с женщинами, которые публиковали в социальных сетях «неподобающий контент» уже поговорили.
«Никто никого не ругал. Все все поняли, удалили публикации. Это, прежде всего, в их интересах и на благо общества. Теперь будем доносить идею ношения платков и культурной одежды, соответствующей духу чеченских традиций», — добавил Сугаипов.
Как писали Юга.ру, по данным на февраль 2025 года, Чечня — лидер в РФ по доле разводов: там три расставания на одну свадьбу.