«Достойный мужчина не будет гнаться за такими». Власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки

В разговоре с журналистами он, сославшись на эстетику, религию и традиции, заявил, что девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее». По его мнению, женщины наряжаются и не носят платки для того, чтобы произвести впечатление на мужчин.

«Ни один достойный мужчина, который чтит свои традиции, религию и уважает самого себя, не будет гнаться за такими. Это знают все разумные люди. У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа», — подчеркнул Сугаипов.