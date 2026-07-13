Жара до +33 °C: на Кубани в понедельник установится сухая погода
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в начале рабочей недели ожидается переменная облачность. В понедельник, 13 июля, будет преимущественно без осадков. Ветер слабый.
По данным синоптиков, в северо-восточных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
Лотосы в Краснодаре:
Днем в регионе прогнозируют жару до 33 °C. В горах температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 15–20 °C.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6–11 м/с. Днем воздух прогреется до 27–32 °C.
В Краснодаре в понедельник тоже осадков не ожидается. Днем столбик термометра достигнет отметки 30–32 °C.
Как писали Юга.ру, температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы в начале лета.