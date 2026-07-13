Жара до +33 °C: на Кубани в понедельник установится сухая погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в начале рабочей недели ожидается переменная облачность. В понедельник, 13 июля, будет преимущественно без осадков. Ветер слабый. По данным синоптиков, в северо-восточных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

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Днем в регионе прогнозируют жару до 33 °C. В горах температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 15–20 °C. На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6–11 м/с. Днем воздух прогреется до 27–32 °C. В Краснодаре в понедельник тоже осадков не ожидается. Днем столбик термометра достигнет отметки 30–32 °C.