Жара до +33 °C: на Кубани в понедельник установится сухая погода

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в начале рабочей недели ожидается переменная облачность. В понедельник, 13 июля, будет преимущественно без осадков. Ветер слабый.

По данным синоптиков, в северо-восточных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

Лотосы в Краснодаре:

Днем в регионе прогнозируют жару до 33 °C. В горах температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 15–20 °C.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6–11 м/с. Днем воздух прогреется до 27–32 °C.

В Краснодаре в понедельник тоже осадков не ожидается. Днем столбик термометра достигнет отметки 30–32 °C.

Как писали Юга.ру, температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы в начале лета.

Город Краснодар Погода Пожароопасность Черное море Штормовые предупреждения

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Жара до +33 °C: на Кубани в понедельник установится сухая погода
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