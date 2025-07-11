Чечня — лидер в РФ по доле разводов: три расставания на одну свадьбу

По данным на февраль 2025 года, в Чечне было 312 браков и 965 разводов

По данным Росстата, на 11 июля 2025 года регионом, лидирующим по доле разводов в стране, является Чечня: за февраль этого года там было 312 браков и 965 разводов.

Последний отчет Росстата от 16 мая 2025 года о количестве браков и разводов содержит сведения за февраль. В данный момент следующие данные, за апрель 2025 года, еще не опубликованы.

Для сравнения, в Краснодарском крае, по данным за февраль, было 4762 браков и 3670 разводов, в Адыгее — 215 и 212 соответственно, в Ростовской области — 2918 и 2306, в Дагестане — 867 и 1937. Всего в России тогда было зафиксировано 101 130 браков и 78 020 разводов.

Несмотря на лидерство Чечни в количестве бракоразводных процессов, власти региона регулярно отчитываются о «примирении» пар.

Еще в 2012 году глава субъекта Рамзан Кадыров предложил разработать программу по урегулированию разводов. По его инициативе была создана комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей. Представители комиссии должны быть встречаться с жителями Чечни и рассказывать о сохранении семьи.