У аэропорта Краснодара закроют поворот и изменят маршруты транспорта

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 13 июля в районе Фадеевского путепровода изменят схему движения. Это связано с переходом к очередному этапу реконструкции объекта. Во время работ автомобилисты не смогут повернуть с улицы Фадеева направо — на улицу 1 Мая (в сторону улицы Крупской). На перекрестке останется только левый поворот — в сторону улицы Бершанской.

Также на время перекрытия перекрестка изменятся схемы движения двух маршрутов общественного транспорта. Троллейбус № 7 при движении в сторону краснодарского аэропорта будет объезжать закрытый участок по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 пустят в объезд заблокированного отрезка по улицам Фадеева и 8 Марта.

Ограничения будут действовать около трех недель.



Напомним, что реконструкция путепровода на улице Фадеева обойдется в 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1 Мая до Аэропортовской. Власти хотят завершить работы до конца 2026 года, хотя по контракту они должны продлиться до конца 2027 года.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предупреждал, что на участке будут вводить ограничения движения, а сама реконструкция, «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».