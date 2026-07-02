Под Краснодаром обломки дрона рухнули на частный дом

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и представители экстренных ведомств. Они осматривают территорию и устанавливают обстоятельства случившегося.

Вечером 1 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты дрона рухнули на территорию частного дома, повредив кровлю жилого строения.

Напомним, 30 июня в Краснодаре дважды за день обнаружили обломки БПЛА. Сначала фрагменты нашли в Карасунском округе — в двух квартирах повреждены окна.

Вечером фрагменты дрона обнаружили на крыше многоэтажного дома в Прикубанском округе. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировали.