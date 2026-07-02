Под Краснодаром обломки дрона рухнули на частный дом

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Динском районе фрагменты БПЛА повредили крышу жилого дома

Вечером 1 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты дрона рухнули на территорию частного дома, повредив кровлю жилого строения.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и представители экстренных ведомств. Они осматривают территорию и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Напомним, 30 июня в Краснодаре дважды за день обнаружили обломки БПЛА. Сначала фрагменты нашли в Карасунском округе — в двух квартирах повреждены окна.

Вечером фрагменты дрона обнаружили на крыше многоэтажного дома в Прикубанском округе. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Как писали Юга.ру, 29 июня в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии впервые объявляли угрозу ракетной атаки.

Динской район Происшествия СВО

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Под Краснодаром обломки дрона рухнули на частный дом
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