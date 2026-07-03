Ночной налет БПЛА в Приморско-Ахтарске: обломки упали по девяти адресам

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА

3 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Приморско-Ахтарске зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дронов обнаружили сразу по девяти адресам в разных частях города.

В результате инцидента пострадала инфраструктура частного сектора: в нескольких домах повреждены кровля и остекление окон. Кроме того, осколки повредили газовую трубу и опору линии электропередачи. Однако подача электроэнергии в городе не прерывалась.

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По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. По всем адресам работают следственные и экстренные службы.

Напомним, 2 июля в Динском районе под Краснодаром фрагменты БПЛА повредили крышу жилого дома.

Как писали Юга.ру, 30 июня в Краснодаре дважды за день обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты нашли в Карасунском и Прикубанском округах. Пострадавших не зафиксировали.

Безопасность Приморско-Ахтарский район СВО

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Ночной налет БПЛА в Приморско-Ахтарске: обломки упали по девяти адресам
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