Ночной налет БПЛА в Приморско-Ахтарске: обломки упали по девяти адресам

3 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Приморско-Ахтарске зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дронов обнаружили сразу по девяти адресам в разных частях города.

В результате инцидента пострадала инфраструктура частного сектора: в нескольких домах повреждены кровля и остекление окон. Кроме того, осколки повредили газовую трубу и опору линии электропередачи. Однако подача электроэнергии в городе не прерывалась.