Врио главы Крымского района ушел в отставку спустя несколько месяцев после назначения. Кондратьев уже выбрал на его место нового

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Крымского района»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Крымского района»

Станислав Казанжи написал заявление об уходе по собственному желанию

6 июля пресс-служба администраци Крымского района сообщила, что на сессии Совета муниципалитета приняли решение о досрочном прекращении полномочий врио главы Станислава Казанжи. Чиновник сам попросил об отставке.

7 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового временно исполняющего полномочия главы Крымского района. Им стал 34-летний Александр Ниниев.

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Александр Ниниев родился в Крымске. В техникуме железнодорожного транспорта (филиал Ростовского государственного университета путей сообщения в Тихорецке) получил специальность помощника машиниста тепловоза. После срочной службы в армии окончил КубГТУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Политическая карьера Ниниева стартовала в 2015 году — его избрали депутатом Совета Крымского района. До 2020 года он возглавлял комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. 

С декабря 2020 года Ниниев руководил администрацией Южного сельского поселения Крымского района, а в апреле 2022 года стал председателем Совета этого же поселения. В сентябре 2025-года его переизбрали.

Станислав Казанжи руководил районом с 13 октября 2025 года. Его назначили на должность после задержания экс-главы Сергея Леся, который пытался покинуть Крымск на арендованном микроавтобусе. При нем обнаружили больше 10 килограммов золота и валюты на сумму 105 млн рублей. В отношении Леся возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). 

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно.

Вениамин Кондратьев Крымский район Чиновники

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