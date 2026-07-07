Врио главы Крымского района ушел в отставку спустя несколько месяцев после назначения. Кондратьев уже выбрал на его место нового

6 июля пресс-служба администраци Крымского района сообщила , что на сессии Совета муниципалитета приняли решение о досрочном прекращении полномочий врио главы Станислава Казанжи. Чиновник сам попросил об отставке.

Александр Ниниев родился в Крымске. В техникуме железнодорожного транспорта (филиал Ростовского государственного университета путей сообщения в Тихорецке) получил специальность помощника машиниста тепловоза. После срочной службы в армии окончил КубГТУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Политическая карьера Ниниева стартовала в 2015 году — его избрали депутатом Совета Крымского района. До 2020 года он возглавлял комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

С декабря 2020 года Ниниев руководил администрацией Южного сельского поселения Крымского района, а в апреле 2022 года стал председателем Совета этого же поселения. В сентябре 2025-года его переизбрали.

Станислав Казанжи руководил районом с 13 октября 2025 года. Его назначили на должность после задержания экс-главы Сергея Леся, который пытался покинуть Крымск на арендованном микроавтобусе. При нем обнаружили больше 10 килограммов золота и валюты на сумму 105 млн рублей. В отношении Леся возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).