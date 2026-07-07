Власти Краснодара сообщили, на каких АЗС можно заправиться 7 июля

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре обновили информацию о работе АЗС и наличии топлива

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 7 июля в городе работают 65 автозаправочных станций. При этом власти обращают внимание, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня в зависимости от поставок и спроса.

В настоящее время бензин марки АИ-92 доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37 станциях, АИ-100 — на 8. Дизельное топливо можно приобрести на 57 автозаправках города.

Нет бензина — нет пробок:

Список работающих заправок:

  • сеть «Роснефть»: улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина;
  • сеть «Лукойл»: ​улицы Тургенева, Старокубанская, ​​Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Тополиная,​ Дзержинского, ​Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, проезд Мирный, Западный Обход;
  • сеть «Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское и ​Ейское шоссе, ​Почтовое отделение 1;
  • сеть «Газпромнефть»: ​улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, ​Восточно-Кругликовская, ​1-я Дорожная, Калинина, Крылатская, Суворова, ​Ялтинская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина;
  • сеть Rusoil: улицы Бабушкина, Дальняя, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе;
  • сеть «СитиОйл»: Ростовское шоссе;
  • сеть «Уфимнефть»: улицы Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • сеть Atan: улицы 1-я Дорожная, Красных Партизан;
  • сеть «Ирбис»:улица Разина;
  • сеть PNB: улица Монтажников;
  • сеть «ЮНК»: улица Российская.

Еще 38 объектов временно не продают топлива, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. На части АЗС по решению владельцев действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей без возможности заправки канистр и других емкостей.

Власти по-прежнему просят водителей не закупаться бензином и ДТ впрок.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске хотят запустить электронную запись на АЗС.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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