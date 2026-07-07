Власти Краснодара сообщили, на каких АЗС можно заправиться 7 июля

В Краснодаре обновили информацию о работе АЗС и наличии топлива

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 7 июля в городе работают 65 автозаправочных станций. При этом власти обращают внимание, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня в зависимости от поставок и спроса.

В настоящее время бензин марки АИ-92 доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37 станциях, АИ-100 — на 8. Дизельное топливо можно приобрести на 57 автозаправках города.