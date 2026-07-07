Власти Краснодара сообщили, на каких АЗС можно заправиться 7 июля
В Краснодаре обновили информацию о работе АЗС и наличии топлива
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром 7 июля в городе работают 65 автозаправочных станций. При этом власти обращают внимание, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня в зависимости от поставок и спроса.
В настоящее время бензин марки АИ-92 доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37 станциях, АИ-100 — на 8. Дизельное топливо можно приобрести на 57 автозаправках города.
Нет бензина — нет пробок:
Список работающих заправок:
- сеть «Роснефть»: улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина;
- сеть «Лукойл»: улицы Тургенева, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Тополиная, Дзержинского, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, проезд Мирный, Западный Обход;
- сеть «Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское и Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
- сеть «Газпромнефть»: улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, Восточно-Кругликовская, 1-я Дорожная, Калинина, Крылатская, Суворова, Ялтинская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина;
- сеть Rusoil: улицы Бабушкина, Дальняя, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе;
- сеть «СитиОйл»: Ростовское шоссе;
- сеть «Уфимнефть»: улицы Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- сеть Atan: улицы 1-я Дорожная, Красных Партизан;
- сеть «Ирбис»:улица Разина;
- сеть PNB: улица Монтажников;
- сеть «ЮНК»: улица Российская.
Еще 38 объектов временно не продают топлива, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. На части АЗС по решению владельцев действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей без возможности заправки канистр и других емкостей.
Власти по-прежнему просят водителей не закупаться бензином и ДТ впрок.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске хотят запустить электронную запись на АЗС.
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