В Краснодаре 11 июля пройдут акции по раздельному сбору отходов

В двух микрорайонах Краснодара состоятся экологические акции по раздельному сбору вторсырья

Экоцентр «Чистая среда» сообщил , что в субботу, 11 июля, в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Жители смогут сдать вторсырье на переработку.

Экоактивисты организуют точки сбора в двух микрорайонах:

Юбилейный: улица Рождественская набережная, 15. Начало в 10:30. Чат района.

Светлоград: между «Пятерочкой» и детским садом (улица Красных Партизан, 1м). Начало в 11:00. Чат района.

Полный список принимаемых фракций, правила подготовки пластика и макулатуры, а также другие подробности можно уточнить в локальных чатах районов.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.