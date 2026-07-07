В Краснодаре 11 июля пройдут акции по раздельному сбору отходов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com
    © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com

В двух микрорайонах Краснодара состоятся экологические акции по раздельному сбору вторсырья

Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в субботу, 11 июля, в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора. Жители смогут сдать вторсырье на переработку.

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Экоактивисты организуют точки сбора в двух микрорайонах:

  • Юбилейный: улица Рождественская набережная, 15. Начало в 10:30. Чат района.
  • Светлоград: между «Пятерочкой» и детским садом (улица Красных Партизан, 1м). Начало в 11:00. Чат района.

Полный список принимаемых фракций, правила подготовки пластика и макулатуры, а также другие подробности можно уточнить в локальных чатах районов.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, в июне ростовском парке имени Горького появился новый эко-мурал «Сберегаем вместе».

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