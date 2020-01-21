Прокуратура выявила нарушения в охране Суджукской лагуны в Новороссийске. Ранее власти города не могли решить, кто за нее отвечает

Природоохранная прокуратура в январе обнаружила нарушения в охране памятника природы — Суджукской лагуны в Новороссийске. Всю прошлую осень власти города не могли определиться, в чьем ведении находится лагуна

Суджукская лагуна, содержащая в себе озеро Соленое, находится в левой части Цемесской бухты в Новороссийске и является памятником природы регионального значения. В 2018 году, по данным «Нашей газеты Новороссийск», местные жители обеспокоились тем, что вода в озере стала желтой, около водоема появился неприятный запах и комары, а рыба в озере начала погибать. По мнению людей, это было связано с тем, что проран [канал, соединяющий озеро и Черное море — Юга.ру] засыпало галькой, что нарушило естественный водообмен между морем и озером и заставило рыбу «душиться» в закрытом водоеме.

Новороссийцы обвинили арендаторов расположенного рядом пляжа «Алексино» в том, что те не следят за природоохранным объектом, и обратились к властям. В мэрии Новороссийска ответили, что проблемы нет и специалисты городского отдела экологической безопасности регулярно вместе с арендаторами вручную прорывают проран, который засыпает камнями во время прилива.

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В то же время член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал, что водообмен был нарушен еще 20 лет назад. По его словам, ранее в озеро Соленое впадало сразу несколько ручьев, которые за счет напора очищали воду и не давали ей заилиться. Кроме того, в Суджукскую лагуну на нерест заходило около 18 видов рыб, что также способствовало тому, что озеро не загнивало. Голубитченко также сообщил, что после начала строительства новых микрорайонов в Новороссийске засыпали ручьи, а оставшиеся перевели в ливневки. Это привело к тому, что озеро резко обмелело, а вода, что еще продолжала поступать в водоем, приносила с собой машинное масло, фенолы и прочие химические примеси. В 2019 году ситуация с гибелью рыбы усугубилась из-за того, что в июне на территории лагуны произошел прорыв канализационного коллектора, писала «Наша газета Новороссийск». В результате сточные воды попали в озеро, а гибель рыбы усилилась.

В конце октября министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что ситуация в Суджукской лагуне, при которой проран периодически открывается и закрывается, считается естественным природным процессом и нормой. При этом ведомство добавило, что памятник природы является частью Черного моря, который относится к федеральным водным объектам, поэтому финансировать работы по расчистке прорана за счет бюджета региона нельзя. 12 ноября 2019 года, после того, как проран в очередной раз засыпало галькой после шторма, горожане начали вручную раскапывать канал, написал «Новорос Стартап». Однако спустя несколько дней «Наша газета Новороссийск» сообщила, что проран снова оказался закрыт. В администрации Новороссийска отметили, что это незаконно и повлечет за собой штрафы, так как «проведение каких-либо работ по содержанию [прорана] невозможно без проведения исследования, разработки проекта и прохождения государственной экологической экспертизы». А она, в свою очередь, производится только по заказу краевого министерства природных ресурсов, в ведении которого находится объект, и за счет краевого бюджета. В это же время в соцсетях начали появляться публикации о том, что у закрытого прорана из-за большого количества собравшихся здесь мальков кефали начали орудовать браконьеры.