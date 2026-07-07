Под Анапой в тестовом режиме заработал первый госпиталь для дельфинов
Под Анапой тестируют первый экстренный госпиталь для китообразных
6 июля эколог Георгий Каваносян сообщил, что в поселке Супсех под Анапой ввели в эксплуатацию первый экстренный госпиталь для дельфинов. Пока он работает в тестовом режиме.
Сейчас специалисты заняты отладкой оборудования: проверяют работу фильтров, насосов, системы очистки воды и озонирования. По словам Каваносяна, первые испытания проходят успешно.
Уже две недели вода в бассейне остается чистой — это хороший знак. Следующий этап — засолка, после которой госпиталь сможет принимать первых пациентов. Полноценно запустить центр планируют до конца года.
Берег умирающих дельфинов:
Пока же специалисты и волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа» вынуждены оказывать помощь животным прямо на месте их обнаружения — на пляжах и мелководье. Новый стационар кардинально изменит ситуацию: у морских млекопитающих появится шанс на полноценное лечение и реабилитацию в комфортных условиях, что повысит выживаемость ослабленных животных и позволит возвращать их в естественную среду обитания.
Напомним, о строительстве госпиталя для китообразных стало известно в январе 2025 года. Возводить его начали несколько месяцев спустя на добровольческие взносы.
Госпиталь рассчитан на нескольких животных. Внутри оборудован крытый бассейн 10×6 метров глубиной 2 метра, система очистки воды без хлора, гидравлическая платформа для перемещения крупных особей, кормокухня и помещения для персонала.
Как писали Юга.ру, за полгода в Черном море погибли 630 китообразных. Специалисты «Дельфы» предполагают, что причиной могут быть нефтеразливы в Туапсе и Анапе.