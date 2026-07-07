Под Анапой в тестовом режиме заработал первый госпиталь для дельфинов

Под Анапой тестируют первый экстренный госпиталь для китообразных

6 июля эколог Георгий Каваносян сообщил, что в поселке Супсех под Анапой ввели в эксплуатацию первый экстренный госпиталь для дельфинов. Пока он работает в тестовом режиме.

Сейчас специалисты заняты отладкой оборудования: проверяют работу фильтров, насосов, системы очистки воды и озонирования. По словам Каваносяна, первые испытания проходят успешно.

Уже две недели вода в бассейне остается чистой — это хороший знак. Следующий этап — засолка, после которой госпиталь сможет принимать первых пациентов. Полноценно запустить центр планируют до конца года.