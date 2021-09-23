Как жители Новороссийска спасают памятник природы, и почему этим не занимаются чиновники? Рассказываем

Юга.ру рассказывают историю Суджукской лагуны в Новороссийске, где уже несколько лет местные жители пытаются спасти природу

От Цемесской бухты лагуну отделяет галечная коса шириной 10-15 метров. В косе есть небольшой канал, который соединяет лагуну и Черное море, — проран . Участок имеет статус особо охраняемой природной территории краевого значения.

Что такое Суджукская лагуна? Суджукская лагуна с озером Соленым находится в юго-восточной части города Новороссийска. Ее площадь — 30 га.

В чем дело? Проблемы с лагуной длятся не первый год. Еще в 2018 году местные жители обеспокоились тем, что вода в озере стала желтой, около водоема появился неприятный запах и комары, а рыба в озере начала погибать. По мнению людей, это было связано с тем, что проран засыпало галькой, — это нарушило естественный водообмен между морем и озером, и заставило рыбу «душиться» в закрытом водоеме.

Новороссийцы обвинили в ситуации арендаторов пляжа «Алексино», который находится рядом, в том, что они не следят за объектом. Власти города ответили, что специалисты вместе с арендаторами регулярно вручную прорывают проран.

Тогда же член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал, что проблемы в Суджукской лагуне начались еще 20 лет назад. Во время строительства новых микрорайонов в Новороссийске засыпали ручьи, озеро резко обмелело, а поступающая вода стала грязной из-за городских отходов.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что ситуация в Суджукской лагуне, при которой проран периодически открывается и закрывается, считается естественным природным процессом и нормой. При этом ведомство добавило, что памятник природы является частью Черного моря, который относится к федеральным водным объектам, поэтому финансировать работы по расчистке прорана за счет бюджета региона нельзя .

С тех пор проран несколько раз засыпало после шторма, и горожанам приходилось самостоятельно раскапывать канал. В ноябре 2019 года новороссийцы расчистили проран, на что власти отметили, что проведение работ на канале невозможно без проведения исследований и государственной экспертизы.

В январе 2020 года природоохранная прокуратура сообщила, что провела проверку в отношении минприроды и выявила нарушения при обеспечении охраны лагуны. Летом состоялось заседание по иску Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Суд постановил расширить проран до 30 метров . Однако минприроды не торопилось приступать к выполнению требования суда и подало апелляцию. По мнению министерства, расчистить проран можно только после исследования.

15 июня 2021 года в Краснодаре состоялся Четвертый кассационный суд, который оставил в силе предыдущие решения, определяющие размер прорана.