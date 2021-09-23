Как жители Новороссийска спасают памятник природы, и почему этим не занимаются чиновники? Рассказываем
Юга.ру рассказывают историю Суджукской лагуны в Новороссийске, где уже несколько лет местные жители пытаются спасти природу
Что такое Суджукская лагуна? Суджукская лагуна с озером Соленым находится в юго-восточной части города Новороссийска. Ее площадь — 30 га.
От Цемесской бухты лагуну отделяет галечная коса шириной 10-15 метров. В косе есть небольшой канал, который соединяет лагуну и Черное море, — проран. Участок имеет статус особо охраняемой природной территории краевого значения.
В чем дело? Проблемы с лагуной длятся не первый год. Еще в 2018 году местные жители обеспокоились тем, что вода в озере стала желтой, около водоема появился неприятный запах и комары, а рыба в озере начала погибать. По мнению людей, это было связано с тем, что проран засыпало галькой, — это нарушило естественный водообмен между морем и озером, и заставило рыбу «душиться» в закрытом водоеме.
Новороссийцы обвинили в ситуации арендаторов пляжа «Алексино», который находится рядом, в том, что они не следят за объектом. Власти города ответили, что специалисты вместе с арендаторами регулярно вручную прорывают проран.
Тогда же член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал, что проблемы в Суджукской лагуне начались еще 20 лет назад. Во время строительства новых микрорайонов в Новороссийске засыпали ручьи, озеро резко обмелело, а поступающая вода стала грязной из-за городских отходов.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что ситуация в Суджукской лагуне, при которой проран периодически открывается и закрывается, считается естественным природным процессом и нормой. При этом ведомство добавило, что памятник природы является частью Черного моря, который относится к федеральным водным объектам, поэтому финансировать работы по расчистке прорана за счет бюджета региона нельзя.
С тех пор проран несколько раз засыпало после шторма, и горожанам приходилось самостоятельно раскапывать канал. В ноябре 2019 года новороссийцы расчистили проран, на что власти отметили, что проведение работ на канале невозможно без проведения исследований и государственной экспертизы.
В январе 2020 года природоохранная прокуратура сообщила, что провела проверку в отношении минприроды и выявила нарушения при обеспечении охраны лагуны. Летом состоялось заседание по иску Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Суд постановил расширить проран до 30 метров. Однако минприроды не торопилось приступать к выполнению требования суда и подало апелляцию. По мнению министерства, расчистить проран можно только после исследования.
15 июня 2021 года в Краснодаре состоялся Четвертый кассационный суд, который оставил в силе предыдущие решения, определяющие размер прорана.
Как отреагировали в минприроды? В конце августа интернет-портал «Дикий Юг» обратил внимание, что министерство разместило тендер на выполнение исследовательской работы по изучению особо охраняемой природной территории регионального значения «Суджукская лагуна». Начальная цена контракта — 3 млн 785 рублей. Исследование продлится с 2021 по 2023 год.
Юга.ру направили запрос в министерство, чтобы разобраться в ситуации: почему вместо того, чтобы расчистить проран, ведомство заказало исследование? Представитель министерства ответил, что за Суджукской лагуной сейчас следят, согласно постановлению суда.
Собственник территории — администрация Новороссийска, а арендатор — ООО «Лилия-Р». Именно они должны заниматься охраной памятника природы.
В минприроды рассказали, что для сохранения Суджукской лагуны будет проведено исследование, — исполнитель заказа должен будет придумать, как создать в косе искусственные прорези для водообмена, и нужно ли углублять дно водоема, чтобы улучшить ситуацию. После этого в министерстве примут решение о расчистке прорана.
Любые действия на памятнике природы без разрешения являются нарушением, отметили в минприроды.
Что говорят местные активисты? Жительница Новороссийска Екатерина Сербина рассказала Юга.ру, что новороссийцы уже два года самостоятельно расчищают проран. На днях его снова засыпало галькой. До этого проран стоял открытым неделю, и жители отметили много молодой рыбы.
«Возмущает, конечно, что все эти годы чиновники минприроды не занимались лагуной, и, пока шли суды по иску природоохранного прокурора — а это почти два года длилось — они ничего не делали, ни исследований, ни прорана в 30 метров. Сейчас решение суда не исполняют, вместо него собираются исследовать и исследовать. И есть у жителей серьезные опасения, что и дальше ничего делаться не будет для спасения и охраны лагуны», — отметила Екатерина.
В своем инстаграме девушка регулярно рассказывает об остановке на проране.
По мнению эколога, который знаком с ситуацией, Суджукской лагуне не повредит исследование, — последнее изучение проводилось почти 40 лет назад, еще в советское время. Но многое зависит от качества проведенных работ и того, какое решение в итоге примут в министерстве природы.