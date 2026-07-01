Антифашистская сказка. В Краснодаре пройдет читка пьесы Евгения Шварца «Дракон»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «АВРОРА читает»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «АВРОРА читает»

Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить пьесу, написанную 80 лет назад (12+)

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 10 июля читку пьесы Евгения Шварца «Дракон». Драматург написал ее в 1942–1944 годах в эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Текст официально представили как антифашистскую сказку, однако его быстро стали воспринимать как размышление о природе любой диктатуры и психологии общества. После первых постановок пьесу запретила цензура, и долгое время она не могла идти на советской сцене.

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Действие происходит в сказочном городе, который уже 400 лет находится под властью Дракона. Каждый год чудовище требует новую девушку в жены. На этот раз жертвой должна стать Эльза, дочь архивариуса Шарлеманя. В город приходит странствующий рыцарь Ланцелот. Узнав о происходящем, он решает убить Дракона и освободить жителей.

У зрителей будет небольшая роль для чтения. Кроме того, приглашенной звездой станет артист Молодежного театра Александр Теханович.

Читка пьесы состоится 10 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы 10 и 11 июля состоится премьера спектакля «Добрый человек из Сезуана» о богах и доброй проститутке.

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Антифашистская сказка. В Краснодаре пройдет читка пьесы Евгения Шварца «Дракон»
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