Антифашистская сказка. В Краснодаре пройдет читка пьесы Евгения Шварца «Дракон»

Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить пьесу, написанную 80 лет назад (12+)

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 10 июля читку пьесы Евгения Шварца «Дракон». Драматург написал ее в 1942–1944 годах в эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Текст официально представили как антифашистскую сказку, однако его быстро стали воспринимать как размышление о природе любой диктатуры и психологии общества. После первых постановок пьесу запретила цензура, и долгое время она не могла идти на советской сцене.