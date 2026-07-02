Краснодарцев приглашают на совместное чтение рассказов Бунина

Участники вместе прочитают рассказы «Солнечный удар» и «Визитные карточки». Их объединяет не просто тема любви, а сама ее природа: внезапная и ошеломляющая, после которой уже невозможно остаться прежним.

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 5 июля встречу клуба медленного чтения русской классики с Олегом Панаэтовым. Она будет посвящена творчеству Ивана Бунина.

В «Солнечном ударе» на пароходе встречаются поручик и молодая женщина. Между ними мгновенно вспыхивает влечение. Они сходят на ближайшей пристани и проводят ночь в гостинице. Наутро героиня спокойно уезжает, называя случившееся «затмением».

«Визитные карточки» входит в знаменитый цикл «Темные аллеи». В нем писатель плывет по Волге и на судне знакомится с тихой и невзрачной провинциалкой, которая возвращается домой. Разговор на палубе, завтрак в каюте, короткое объятие — и они расстаются.

«На встрече мы обсудим, что такое любовь в мире Бунина. Какие чувства описаны в рассказах «Солнечный удар» и «Визитные карточки»? В чем магия простых фраз с непростыми смыслами?» — прокомментировали организаторы.

Встреча клуба медленного чтения состоится 5 июля. Подробности можно утончить у организаторов.