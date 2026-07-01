В «Яндекс Такси» заявили, что дефицит топлива не привел к росту цен и оттоку водителей

В «Яндекс Такси» рассказали, что дефицит топлива в регионах пока не вызвал роста цен. Однако в компании уже договариваются с АЗС об увеличении лимитов для таксистов

При этом в сервисе признали, что в городах, где ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, водители вынуждены тратить больше времени в очередях на АЗС. Из-за этого сокращается их время на линии, а сама работа усложняется.

1 июля в пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили ТАСС, что компания не зафиксировала скачка тарифов или массового ухода таксистов с линии.

В компании добавили, что ведут переговоры с региональными властями об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей такси.

В ближайшее время в приложение для водителей («Яндекс Про») планируют добавить новую функцию — там будет отображаться актуальная информация о наличии топлива на конкретных заправках.

Ранее СМИ сообщали, что водители такси стали массово уходить с линии из-за проблем с бензином.