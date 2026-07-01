В «Яндекс Такси» заявили, что дефицит топлива не привел к росту цен и оттоку водителей
В «Яндекс Такси» рассказали, что дефицит топлива в регионах пока не вызвал роста цен. Однако в компании уже договариваются с АЗС об увеличении лимитов для таксистов
1 июля в пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили ТАСС, что компания не зафиксировала скачка тарифов или массового ухода таксистов с линии.
При этом в сервисе признали, что в городах, где ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, водители вынуждены тратить больше времени в очередях на АЗС. Из-за этого сокращается их время на линии, а сама работа усложняется.
В Краснодаре сократилось количество работающих АЗС:
В компании добавили, что ведут переговоры с региональными властями об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей такси.
В ближайшее время в приложение для водителей («Яндекс Про») планируют добавить новую функцию — там будет отображаться актуальная информация о наличии топлива на конкретных заправках.
Ранее СМИ сообщали, что водители такси стали массово уходить с линии из-за проблем с бензином.
Как писали Юга.ру, 1 июля в Минсельхозе Краснодарского края заявили, что топливный голод затронул сельское хозяйство региона. Аграрии обеспечены бензином лишь на 58%, а цены на горючее повышаются.
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