В «Яндекс Такси» заявили, что дефицит топлива не привел к росту цен и оттоку водителей

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В «Яндекс Такси» рассказали, что дефицит топлива в регионах пока не вызвал роста цен. Однако в компании уже договариваются с АЗС об увеличении лимитов для таксистов

1 июля в пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили ТАСС, что компания не зафиксировала скачка тарифов или массового ухода таксистов с линии.

При этом в сервисе признали, что в городах, где ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, водители вынуждены тратить больше времени в очередях на АЗС. Из-за этого сокращается их время на линии, а сама работа усложняется.

В Краснодаре сократилось количество работающих АЗС:

В компании добавили, что ведут переговоры с региональными властями об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей такси.

В ближайшее время в приложение для водителей («Яндекс Про») планируют добавить новую функцию — там будет отображаться актуальная информация о наличии топлива на конкретных заправках.

Ранее СМИ сообщали, что водители такси стали массово уходить с линии из-за проблем с бензином.

Как писали Юга.ру, 1 июля в Минсельхозе Краснодарского края заявили, что топливный голод затронул сельское хозяйство региона. Аграрии обеспечены бензином лишь на 58%, а цены на горючее повышаются.

Автомобили Нефть Такси Топливо Транспорт Яндекс

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