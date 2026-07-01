В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Вишняковой

Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В Краснодаре полностью закроют для проезда участок улицы Вишняковой. Там обустроят новую ливневку и обновят дорожное покрытие

30 июня мэрия Краснодара опубликовала постановление, в котором сказано, что по улице Вишняковой ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 23 июля до 29 августа.



Для проезда закроют участок от улицы Кавказской до Адыгейской Набережной.

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В мэрии отметили, что ограничения введут на время дорожных работ. На участке планируют обустроить напорную сеть ливневой канализации. После этого специалисты отремонтируют проезжую часть. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.