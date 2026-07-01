В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Вишняковой

Краснодарский край

Распечатать

  • Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В Краснодаре полностью закроют для проезда участок улицы Вишняковой. Там обустроят новую ливневку и обновят дорожное покрытие

30 июня мэрия Краснодара опубликовала постановление, в котором сказано, что по улице Вишняковой ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 23 июля до 29 августа.

Для проезда закроют участок от улицы Кавказской до Адыгейской Набережной.

Читайте также:

В мэрии отметили, что ограничения введут на время дорожных работ. На участке планируют обустроить напорную сеть ливневой канализации. После этого специалисты отремонтируют проезжую часть.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить автодорогу к новому терминалу аэропорта.

Автомобили Город Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Вишняковой
Краснодарка отдала 3 млн рублей нигерийцу, который выдал себя за Серкана Болата из турецкого сериала
Цены взлетели, запасы тают. Кубанские аграрии обеспечены топливом лишь на 58% — Минсельхоз края
На АЗС Краснодарского края начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО
Суд обязал мэрию Сочи очистить курорт от свалок и признал незаконным бездействие чиновников
В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала

Лента новостей

Реклама на сайте