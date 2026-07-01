В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Вишняковой
В Краснодаре полностью закроют для проезда участок улицы Вишняковой. Там обустроят новую ливневку и обновят дорожное покрытие
30 июня мэрия Краснодара опубликовала постановление, в котором сказано, что по улице Вишняковой ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 23 июля до 29 августа.
Для проезда закроют участок от улицы Кавказской до Адыгейской Набережной.
В мэрии отметили, что ограничения введут на время дорожных работ. На участке планируют обустроить напорную сеть ливневой канализации. После этого специалисты отремонтируют проезжую часть.
Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить автодорогу к новому терминалу аэропорта.