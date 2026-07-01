Астрособытия июля: жители Кубани увидят самое маленькое Солнце, «Оленью Луну» и метеорный поток

В июле жители России смогут наблюдать серебристые облака, необычное положение Солнца и несколько метеорных потоков

Серебристые облака можно заметить на фоне темного неба, которое становится похожим на водную гладь. Лучшее время для наблюдений — поздний вечер или раннее утро.

Весь месяц в небе будут видны серебристые облака — самые высокие облачные образования в земной атмосфере. Они освещаются Солнцем и имеют полупрозрачную структуру, через которую можно разглядеть звезды.

21 июня пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий, которые жители России, в том числе Краснодарского края, смогут наблюдать в июле 2026 года.

6 июля Земля пройдет афелий (с греч. — «от Солнца») — планета окажется в самой удаленной от Солнца точке своей орбиты. Поэтому россияне смогут увидеть самое «маленькое» Солнце в этом году.

Также в этот день Луна, освещенная на 60%, приблизится к Нептуну — оба небесных тела будет хорошо видно в телескоп.

11 июля Марс и звездное скопление Плеяды окажутся рядом с Луной. Красноватый Марс будет заметен даже невооруженным глазом — бинокль не потребуется. Также рядом можно будет увидеть Уран, однако для наблюдения понадобится телескоп.

17 июля Луна пройдет рядом с Венерой и бело-голубой звездой Регул. Небесные тела будут хорошо видны невооруженным глазом, а расстояние между ними составит менее двух градусов. Лучшее время для наблюдений — вечерние сумерки.

В этот же день начнется активность метеорного потока Персеиды, пик которого ожидается в середине августа.

29 июля жители России увидят полнолуние — «Оленью Луну». Спутник Земли расположится низко над горизонтом в Северном полушарии и, наоборот, высоко — в Южном. Из-за этого возникнет оптический эффект: Луна будет казаться больше и ярче, чем на самом деле. Кроме того, спутник приобретет красноватый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере.

31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды, который начнется 12 июля, достигнет пика активности — можно будет увидеть до 25 метеоров в час. Однако условия для наблюдений будут неблагоприятными: практически полная Луна своим светом затмит большинство вспышек.

На сайте Star Walk рассказали, как можно повысить шансы увидеть поток: необходимо «закрыть» спутник Земли зданием, деревом или холмом. Также лучше наблюдать за метеорами вдали от города и смотреть в южную часть неба.

Кроме того, в ту же ночь пика достигнет метеорный поток Альфа-Каприкорниды — ожидается до пяти метеоров в час.