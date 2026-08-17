На Кубани рабочая неделя начнется с жары до +33 °C и кратковременных дождей
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 17 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 17 августа, в регионе ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Однако во второй половине дня и вечером местами в юго-восточных районах края возможен кратковременный дождь с грозой. Днем и вечером порывы ветра могут достигать 14 м/с.
Днем воздух прогреется до 28–33 °C, в горах будет заметно прохладнее — 13–18 °C.
Жара не уходит:
На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня и вечером также ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер усилится до 15–20 м/с, температура воздуха составит 27–32 °C.
В Краснодаре рабочая неделя начнется без осадков. Порывы ветра днем и вечером достигнут 9–14 м/с, столбики термометра покажут до 32 °C.
Также синоптики предупредили, что 17 августа в северо-восточных, северо-западных, юго-западных и центральных районах, а также на Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется пожароопасность.
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