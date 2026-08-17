На Кубани рабочая неделя начнется с жары до +33 °C и кратковременных дождей

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 17 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 17 августа, в регионе ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Однако во второй половине дня и вечером местами в юго-восточных районах края возможен кратковременный дождь с грозой. Днем и вечером порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Днем воздух прогреется до 28–33 °C, в горах будет заметно прохладнее — 13–18 °C.