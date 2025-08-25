В Краснодаре в кино покажут спектакль Юрия Бутусова по пьесе Брехта о доброй проститутке
В краснодарском кинотеатре состоится показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана» (16+)
Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 31 августа показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана» в постановке режиссера Юрия Бутусова. Спектакль основан на одноименной пьесе писателя Бертольта Брехта в переводе Егора Перегудова.
Постановка рассказывает о проституке Шен Те, которая получает подарок от богов, открывает табачную лавку, начинает новую жизнь и старается делать добро людям. Однако окружающие пользуются добротой девушки и мешают осуществлению ее планов.
Чем больше добра Шен Те дарит людям, тем больше бед случается в ее жизни. Тогда появляется «кузен» девушки — жесткий и расчетливый Шуй Та, который на самом деле является второй стороной самой героини.
Организаторы отметили, что постановка лишена категорий времени и места — такая история может произойти где и когда угодно.
Спектакль срежиссировал в 2013 году Юрий Бутусов в Театре имени Пушкина.
Юрий Бутусов с 1996 года работал режиссером в Театре имени Ленсовета. С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 годы главным режиссером Театра имени Е. Б. Вахтангова.
Среди известных работ режиссера постановки «В ожидании Годо», «Макбетт», «Чайка», «Все мы прекрасные люди», «Три сестры», LIEBE. Schiller и другие.
В 2022 году Юрий Бутусов покинул Россию, уволился из театра и продолжил работать в Европе. 9 августа 2025 года Бутусов погиб, утонув в Черном море во время отдыха в Болгарии.
В спектакле играют актеры Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева, Александр Матросов, Вера Воронкова и другие. В постановке звучит музыка Пауля Дессау. Сценографом выступил Александр Шишкин.
Показ состоится 31 августа в 15:00 в кинотеатре «Каро 8» по улице Володи Головатого, 313. Стоимость билета — 900 рублей.
