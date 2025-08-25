В Краснодаре в кино покажут спектакль Юрия Бутусова по пьесе Брехта о доброй проститутке

Краснодарский край

Распечатать

  • Спектакль «Добрый человек из Сезуана» © Скриншот из видео с сайта TheatreHD
    Спектакль «Добрый человек из Сезуана» © Скриншот из видео с сайта TheatreHD

В краснодарском кинотеатре состоится показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана» (16+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 31 августа показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана» в постановке режиссера Юрия Бутусова. Спектакль основан на одноименной пьесе писателя Бертольта Брехта в переводе Егора Перегудова. 

Постановка рассказывает о проституке Шен Те, которая получает подарок от богов, открывает табачную лавку, начинает новую жизнь и старается делать добро людям. Однако окружающие пользуются добротой девушки и мешают осуществлению ее планов. 

Чем больше добра Шен Те дарит людям, тем больше бед случается в ее жизни. Тогда появляется «кузен» девушки — жесткий и расчетливый Шуй Та, который на самом деле является второй стороной самой героини. 

«Сироткин», ZOLOTO, московская «Новая опера» и независимый театр:

Организаторы отметили, что постановка лишена категорий времени и места — такая история может произойти где и когда угодно. 

Спектакль срежиссировал в 2013 году Юрий Бутусов в Театре имени Пушкина. 

Юрий Бутусов с 1996 года работал режиссером в Театре имени Ленсовета. С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 годы главным режиссером Театра имени Е. Б. Вахтангова. 

Среди известных работ режиссера постановки «В ожидании Годо», «Макбетт», «Чайка», «Все мы прекрасные люди», «Три сестры», LIEBE. Schiller и другие.

В 2022 году Юрий Бутусов покинул Россию, уволился из театра и продолжил работать в Европе. 9 августа 2025 года Бутусов погиб, утонув в Черном море во время отдыха в Болгарии. 

В спектакле играют актеры Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева, Александр Матросов, Вера Воронкова и другие. В постановке звучит музыка Пауля Дессау. Сценографом выступил Александр Шишкин.

Показ состоится 31 августа в 15:00 в кинотеатре «Каро 8» по улице Володи Головатого, 313. Стоимость билета — 900 рублей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 августа состоится первая встреча проекта «Храни эти письма». Филологи будут читать личные тексты писателей, комментировать их и обсуждать с аудиторией.

Афиша Город Искусство Кино Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

В Краснодаре в кино покажут спектакль Юрия Бутусова по пьесе Брехта о доброй проститутке
Под Анапой горит лес на площади в четыре футбольных поля. Пожар тушат 100 спасателей и вертолет
Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан вошли в топ-5 регионов РФ по наименьшим расходам на ЖКУ
В Ессентуках на плакате к 80-летию Победы нарисовали солдата с флагом США. Как это объяснили власти?
В парке «Краснодар» появился новый мурал площадью 247 квадратных метров
Жители Каневского района пожаловались на сообщения о медуслугах, которые не получали

Лента новостей

13 несчастий
Сегодня, 16:20
13 несчастий
Какими проблемами грозят отключения мобильного интернета в РФ и как к ним подготовиться (на примере Краснодара)
В парке «Краснодар» появился новый мурал площадью 247 квадратных метров
Сегодня, 16:09
В парке «Краснодар» появился новый мурал площадью 247 квадратных метров
ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ
Сегодня, 11:42
ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ

Реклама на сайте