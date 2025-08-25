В Краснодаре в кино покажут спектакль Юрия Бутусова по пьесе Брехта о доброй проститутке

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 31 августа показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана» в постановке режиссера Юрия Бутусова. Спектакль основан на одноименной пьесе писателя Бертольта Брехта в переводе Егора Перегудова.

Постановка рассказывает о проституке Шен Те, которая получает подарок от богов, открывает табачную лавку, начинает новую жизнь и старается делать добро людям. Однако окружающие пользуются добротой девушки и мешают осуществлению ее планов.

Чем больше добра Шен Те дарит людям, тем больше бед случается в ее жизни. Тогда появляется «кузен» девушки — жесткий и расчетливый Шуй Та, который на самом деле является второй стороной самой героини.