В Краснодаре состоится премьера спектакля «Добрый человек из Сычуани»

В основе постановки лежит одноименная пьеса Бертольда Брехта, написанная им в соавторстве с Рут Берлау и Маргарет Штеффин. Это одно из самых ярких воплощений его теории эпического театра.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 24 и 25 января премьерные показы спектакля «Добрый человек из Сычуани». Это итоговая работа базового курса актерского мастерства ACT.LAB 30.

Боги спускаются с небес в поисках последнего доброго человека. Лишь проститутка Шен Те соглашается впустить их в свой дом. В благодарность боги оставляют девушки немного денег. На эти средства она покупает табачную лавку, надеясь начать честную жизнь.

Но ее доброта становится ее проклятием. Дела лавки стремительно идут ко дну. В отчаянии она переодевается в мужскую одежду и представляет миру своего вымышленного двоюродного брата — сурового, расчетливого и бескомпромиссного Шуи Та.

«В спектакле причудливо смешиваются смех и напряженность: то вы будете улыбаться гротескным ситуациям, то ощущать всю остроту морального выбора. Брехт не дает готовых ответов, но заставляет задуматься: где та грань, за которой доброта перестает работать», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 24 в 19:00 и 25 января в 16:00 и 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.