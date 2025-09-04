«Я лишь хочу огласки». Ростовчанка устроила фотосессию на свалке, чтобы привлечь внимание властей к растущей горе мусора

Жительница Ростова-на-Дону сфотографировалась на свалке возле Щепкинского леса. Власти не реагировали на ее жалобы и просьбы убрать мусор

Ростовчанка Елена решила устроить фотосессию в горе мусора, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме. По ее словам, свалка разрастается уже два года и вредит животным, выбегающим из Щепкинского леса.

29 августа телеграм-канал «Тютина» опубликовал фотографии девушки, сделанные на свалке в Ростове-на-дону у Щепкинского леса.

Девушка также указала координаты свалки: 47.320191, 39.778511. Помимо леса, рядом со свалкой находится и карьер, который по словам ростовчанки, «когда-то был чистым и пригодныма для купания».

2 сентября издание «Подъем» сообщило, что связалось с администрацией Ростова и узнало мнение о свалке рядом с Щепкинским лесом.

«Свалочный очаг с координатами: 47.320191, 39.778511 в связи с большим масштабом планируется ликвидировать в срок до 30.10.2025», — ответили власти.