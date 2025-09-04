«Я лишь хочу огласки». Ростовчанка устроила фотосессию на свалке, чтобы привлечь внимание властей к растущей горе мусора
Жительница Ростова-на-Дону сфотографировалась на свалке возле Щепкинского леса. Власти не реагировали на ее жалобы и просьбы убрать мусор
29 августа телеграм-канал «Тютина» опубликовал фотографии девушки, сделанные на свалке в Ростове-на-дону у Щепкинского леса.
Ростовчанка Елена решила устроить фотосессию в горе мусора, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме. По ее словам, свалка разрастается уже два года и вредит животным, выбегающим из Щепкинского леса.
Девушка также указала координаты свалки: 47.320191, 39.778511. Помимо леса, рядом со свалкой находится и карьер, который по словам ростовчанки, «когда-то был чистым и пригодныма для купания».
2 сентября издание «Подъем» сообщило, что связалось с администрацией Ростова и узнало мнение о свалке рядом с Щепкинским лесом.
«Свалочный очаг с координатами: 47.320191, 39.778511 в связи с большим масштабом планируется ликвидировать в срок до 30.10.2025», — ответили власти.
Это уже не первый случай, когда внимание ростовских властей к свалкам пытаются привлечь через фотосессии. Так, в июле 2024 года корреспондентки издания 161.RU узнали адреса самых больших свалок Ростова-на-Дону и устроили там съемку в вечерних платьях.
Они сфотографировались в Левенцовском районе, на мусорной площадке у дома № 135/2 на улице Таганрогской и в СНТ «Салют».
Через фотоискусство стараются привлечь внимание властей и к другим проблемам. Например, одна из них — разлив нефти в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть».
В феврале 2025 года художница Алиса из Санкт-Петербурга создала серию фоторабот по мотивам ЧС.
Как писали Юга.ру, в марте мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм.