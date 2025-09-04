«Я лишь хочу огласки». Ростовчанка устроила фотосессию на свалке, чтобы привлечь внимание властей к растущей горе мусора

  • © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»

Жительница Ростова-на-Дону сфотографировалась на свалке возле Щепкинского леса. Власти не реагировали на ее жалобы и просьбы убрать мусор

29 августа телеграм-канал «Тютина» опубликовал фотографии девушки, сделанные на свалке в Ростове-на-дону у Щепкинского леса. 

Ростовчанка Елена решила устроить фотосессию в горе мусора, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме. По ее словам, свалка разрастается уже два года и вредит животным, выбегающим из Щепкинского леса. 

  • © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
  • © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
  • © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»
    © скриншот фото из телеграм-канала «Тютина»

Девушка также указала координаты свалки:  47.320191, 39.778511. Помимо леса, рядом со свалкой находится и карьер, который по словам ростовчанки, «когда-то был чистым и пригодныма для купания».

2 сентября издание «Подъем» сообщило, что связалось с администрацией Ростова и узнало мнение о свалке рядом с Щепкинским лесом. 

«Свалочный очаг с координатами: 47.320191, 39.778511 в связи с большим масштабом планируется ликвидировать в срок до 30.10.2025», — ответили власти.

«Человек абсолютно слеп».:

Это уже не первый случай, когда внимание ростовских властей к свалкам пытаются привлечь через фотосессии. Так, в июле 2024 года корреспондентки издания 161.RU узнали адреса самых больших свалок Ростова-на-Дону и устроили там съемку в вечерних платьях. 

Они сфотографировались в Левенцовском районе, на мусорной площадке у дома № 135/2 на улице Таганрогской и в СНТ «Салют». 

Через фотоискусство стараются привлечь внимание властей и к другим проблемам. Например, одна из них — разлив нефти в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». 

В феврале 2025 года художница Алиса из Санкт-Петербурга создала серию фоторабот по мотивам ЧС. 

Как писали Юга.ру, в марте мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм. 

Мусор общество Ростов-на-Дону Фотография Экология

