В Крыму сократят количество поездов: власти оставят всего семь регулярных рейсов

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале о сокращении железнодорожного сообщения с материком. На маршрутах оставят всего семь ежедневных поездов «Таврия».



Все остальные рейсы, которые планировались или курсировали в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших двух недель. Оставшиеся поезда дальнего следования будут ходить только от и до станции Керчь-Южная.