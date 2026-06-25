В Крыму сократят количество поездов: власти оставят всего семь регулярных рейсов

Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Крыма решили сократить железнодорожное сообщение с полуостровом, отменив большинство сезонных поездов

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале о сокращении железнодорожного сообщения с материком. На маршрутах оставят всего семь ежедневных поездов «Таврия».

Все остальные рейсы, которые планировались или курсировали в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших двух недель. Оставшиеся поезда дальнего следования будут ходить только от и до станции Керчь-Южная.

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  • № 27/28 Москва — Симферополь;
  • № 91/92 Москва — Севастополь;
  • № 453/454 Москва — Симферополь (включая прицепную группу № 403/404 Курск — Белгород, которая курсирует через день);
  • № 17/18 (одноэтажный, три раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, раз в четыре дня) Москва — Симферополь;
  • № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь;
  • № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (включая прицепную группу № 409/410 Псков — Чудово, курсирующую в отдельные даты);
  • № 315/316 Адлер — Симферополь.

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