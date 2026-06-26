Краснодарский театр «Гелиос» покажет драму о Фриде Кало

Краснодарский край

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  • © Коллаж из фото, предоставленных театром «Гелиос»
    © Коллаж из фото, предоставленных театром «Гелиос»

Театр «Гелиос» выпустил премьеру спектакля «Фрида Кало. Мой путь». Следующий показ — 28 июня (16+)

14 июня в краснодарском театре «Гелиос» состоялась премьера спектакля «Фрида. Мой путь». Это постановка о жизни и творчестве знаменитой мексиканской художницы.

Зрители увидят Фриду не только как знаменитость из мира искусства, но и как женщину, чья жизнь была полна испытаний, но не утратила своей яркости.

«Месяцы репетиций, поисков, сомнений, открытий и бесконечной работы уже позади. Наконец они сложились в единую историю — женщины, которая пережила страшную аварию, десятки операций, предательство, потерю ребенка и большую любовь», — добавили в театре.

Краснодарский театр «Гелиос» представил новый спектакль «Старик и море»:

Изначально было заявлено, что жанр постановки — пластическая драма. Однако после финального прогона в театре сообщили, что это скорее драматический спектакль, так как помимо пластики сюжет раскрывается с помощью текста.

Спектакль поставила режиссер и руководитель театра «Гелиос» Екатерина Константинова. Роли исполнили актеры Анастасия Ветошкина и Эдуард Степанян.

Премьеру в этом сезоне дополнительно покажут 28 июня в 19:30. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 1 по 5 июня пройдет форум независимых театров. На сцене «Одного театра» покажут поставновки из Ростова-на-Дону, Таганрога и Воронежа.

Афиша Искусство Краснодар Театры Художники

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