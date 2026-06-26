Краснодарский театр «Гелиос» покажет драму о Фриде Кало

14 июня в краснодарском театре «Гелиос» состоялась премьера спектакля «Фрида. Мой путь». Это постановка о жизни и творчестве знаменитой мексиканской художницы.

Зрители увидят Фриду не только как знаменитость из мира искусства, но и как женщину, чья жизнь была полна испытаний, но не утратила своей яркости.

«Месяцы репетиций, поисков, сомнений, открытий и бесконечной работы уже позади. Наконец они сложились в единую историю — женщины, которая пережила страшную аварию, десятки операций, предательство, потерю ребенка и большую любовь», — добавили в театре.