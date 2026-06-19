Сатирическое высказывание о культе здоровья. Вышел трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей»

В сети появился трейлер фильма ужасов «Ешь. Молись. Худей». В нем героиня решается на рискованный эксперимент (18+)

Студентка медицинского университета Хана страдает одновременно от расстройства пищевого поведения и от несчастной любви. В попытке обрести идеальное тело она решается на шокирующий эксперимент: девушка начинает употреблять в пищу человеческий прах. Хана надеется, что это станет революционным методом похудения.

Однако ужасная диета пробуждает потусторонние силы. Чем стройнее и совершеннее становится фигура Ханы, тем агрессивнее и ненасытнее ведет себя преследующий ее «голодный призрак» — зловещая сущность, скрытая в мертвых тканях. То, что начиналось как научное любопытство, оборачивается ночным кошмаром.

Релиз в российских кинотеатрах намечен на 13 августа.

Картина уже успела прогреметь на престижных киносмотрах. После премьер на фестивале «Сандэнс» и в специальной секции Берлинского кинофестиваля критики и зрители начали сравнивать ленту с нашумевшей «Субстанцией» Корали Фаржа.