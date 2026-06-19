Сатирическое высказывание о культе здоровья. Вышел трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей»
В сети появился трейлер фильма ужасов «Ешь. Молись. Худей». В нем героиня решается на рискованный эксперимент (18+)
Кинопрокатная компания World Pictures представила трейлер хоррора «Ешь, молись, худей». Режиссером выступила Натали Эрика Джеймс, известная по мистическим триллерам «Реликвия» и «Квартира 7А».
Студентка медицинского университета Хана страдает одновременно от расстройства пищевого поведения и от несчастной любви. В попытке обрести идеальное тело она решается на шокирующий эксперимент: девушка начинает употреблять в пищу человеческий прах. Хана надеется, что это станет революционным методом похудения.
Однако ужасная диета пробуждает потусторонние силы. Чем стройнее и совершеннее становится фигура Ханы, тем агрессивнее и ненасытнее ведет себя преследующий ее «голодный призрак» — зловещая сущность, скрытая в мертвых тканях. То, что начиналось как научное любопытство, оборачивается ночным кошмаром.
Релиз в российских кинотеатрах намечен на 13 августа.
Картина уже успела прогреметь на престижных киносмотрах. После премьер на фестивале «Сандэнс» и в специальной секции Берлинского кинофестиваля критики и зрители начали сравнивать ленту с нашумевшей «Субстанцией» Корали Фаржа.
Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер пятого «Шрека». Главные герои отправятся в «головокружительное приключение в большом городе».