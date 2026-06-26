В Краснодаре историк проведет лекцию о Второй мировой войне

Краснодарский край

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  • Советские войска вступают в Ригу, 17 июня 1940 года © Изображение является общественным достоянием
    Советские войска вступают в Ригу, 17 июня 1940 года © Изображение является общественным достоянием

Историк расскажет, почему план «молниеносной войны» Гитлера провалился (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 27 июня лекцию «Вторая мировая война». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему, несмотря на кровавые уроки Первой мировой, войну вновь воспринимали как быстрое дело профессиональных армий, а не как тотальное столкновение народов, экономик, идеологий;
  • почему план «молниеносной войны» Гитлера, позволивший ему за считанные недели покорить Европу, провалился под Москвой;
  • какие три битвы 1942–1943 годов определили перелом в войне и изменили ее ход;
  • как простые люди — от летчиков и танкистов до медсестер и партизан — каждый день приближали победу в тылу и на передовой;
  • почему Нюрнбергский трибунал стал не просто судом над нацистами, а рождением нового миропорядка.

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Вторая мировая война — самый масштабный вооруженный конфликт в истории человечества. Она длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. По разным оценкам, в войне участвовали от 60 до 80% населения планеты, а общие потери составили от 55 до 75 миллионов человек. При этом около половины всех жертв пришлось на гражданское население.

Лекция состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июня пройдет лекция о неофициальных советских художниках.

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