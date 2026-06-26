В Краснодаре историк проведет лекцию о Второй мировой войне

Вторая мировая война — самый масштабный вооруженный конфликт в истории человечества. Она длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. По разным оценкам, в войне участвовали от 60 до 80% населения планеты, а общие потери составили от 55 до 75 миллионов человек. При этом около половины всех жертв пришлось на гражданское население.

Лекция состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.