В Краснодаре историк проведет лекцию о Второй мировой войне
Историк расскажет, почему план «молниеносной войны» Гитлера провалился (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 27 июня лекцию «Вторая мировая война». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- почему, несмотря на кровавые уроки Первой мировой, войну вновь воспринимали как быстрое дело профессиональных армий, а не как тотальное столкновение народов, экономик, идеологий;
- почему план «молниеносной войны» Гитлера, позволивший ему за считанные недели покорить Европу, провалился под Москвой;
- какие три битвы 1942–1943 годов определили перелом в войне и изменили ее ход;
- как простые люди — от летчиков и танкистов до медсестер и партизан — каждый день приближали победу в тылу и на передовой;
- почему Нюрнбергский трибунал стал не просто судом над нацистами, а рождением нового миропорядка.
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Вторая мировая война — самый масштабный вооруженный конфликт в истории человечества. Она длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. По разным оценкам, в войне участвовали от 60 до 80% населения планеты, а общие потери составили от 55 до 75 миллионов человек. При этом около половины всех жертв пришлось на гражданское население.
Лекция состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
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