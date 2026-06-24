Из Москвы на курорты Краснодарского края запустили дополнительные поезда

Из столицы в Анапу и Новороссийск запустили новые поезда. Они будут курсировать до конца сентября

23 июня пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщила о запуске дополнительных рейсов из Москвы на курорты Краснодарского края. Поезда будут ходить в Анапу и Новороссийск и обратно.

Также назначен дополнительный поезд по маршруту Москва — Новороссийск:

№233/234 — отправление из Москвы в 10:10, из Новороссийска — в 09:50 ежедневно.

В пресс-службе ФПК уточнили, что дополнительные поезда будут курсировать до конца сентября. По пути следования они также будут останавливаться на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.

Составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а также местами для маломобильных пассажиров. В некоторых вагонах предусмотрена возможность путешествовать вместе с домашними животными.