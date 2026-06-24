Из Москвы на курорты Краснодарского края запустили дополнительные поезда

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из столицы в Анапу и Новороссийск запустили новые поезда. Они будут курсировать до конца сентября

23 июня пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщила о запуске дополнительных рейсов из Москвы на курорты Краснодарского края. Поезда будут ходить в Анапу и Новороссийск и обратно.

По направлению Москва — Анапа назначили четыре дополнительных поезда:

  • №155/156 — отправление из Москвы в 23:38, из Анапы — в 10:05 ежедневно;
  • №275/276 — отправление из Москвы в 07:05, из Анапы — в 04:17 через день;
  • №563/564 — отправление из Москвы в 21:35, из Анапы — в 20:34 ежедневно;
  • №567/568 — отправление из Москвы в 23:20, из Анапы — в 22:05 ежедневно.

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Также назначен дополнительный поезд по маршруту Москва — Новороссийск:

  • №233/234 — отправление из Москвы в 10:10, из Новороссийска — в 09:50 ежедневно.

В пресс-службе ФПК уточнили, что дополнительные поезда будут курсировать до конца сентября. По пути следования они также будут останавливаться на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.

Составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а также местами для маломобильных пассажиров. В некоторых вагонах предусмотрена возможность путешествовать вместе с домашними животными.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что туристы раскупили 90% билетов на поезда в Сочи летом.

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