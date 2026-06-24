Из Москвы на курорты Краснодарского края запустили дополнительные поезда
Из столицы в Анапу и Новороссийск запустили новые поезда. Они будут курсировать до конца сентября
23 июня пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщила о запуске дополнительных рейсов из Москвы на курорты Краснодарского края. Поезда будут ходить в Анапу и Новороссийск и обратно.
По направлению Москва — Анапа назначили четыре дополнительных поезда:
- №155/156 — отправление из Москвы в 23:38, из Анапы — в 10:05 ежедневно;
- №275/276 — отправление из Москвы в 07:05, из Анапы — в 04:17 через день;
- №563/564 — отправление из Москвы в 21:35, из Анапы — в 20:34 ежедневно;
- №567/568 — отправление из Москвы в 23:20, из Анапы — в 22:05 ежедневно.
Также назначен дополнительный поезд по маршруту Москва — Новороссийск:
- №233/234 — отправление из Москвы в 10:10, из Новороссийска — в 09:50 ежедневно.
В пресс-службе ФПК уточнили, что дополнительные поезда будут курсировать до конца сентября. По пути следования они также будут останавливаться на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.
Составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а также местами для маломобильных пассажиров. В некоторых вагонах предусмотрена возможность путешествовать вместе с домашними животными.
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