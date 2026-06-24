Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по объему невыплаченных налогов
За год налоговая задолженность россиян выросла на триллион рублей
23 июня «Известия» сообщили, что общая налоговая задолженность россиян и бизнеса к апрелю 2026 года достигла рекордных 4 трлн рублей. За год эта сумма выросла сразу на триллион.
Краснодарский край оказался в числе лидеров по объему невыплаченных налогов. Регион занял четвертое место в РФ. Его опередили только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Пятерку замкнула Самарская область.
Рост налогов в России:
Эксперты связывают рост долгов с общим ухудшением экономических условий — ставка НДС выросла до 22%, компании сталкиваются с высокой стоимостью кредитов, ростом издержек и падением потребительского спроса, а штрафы и пени формируют больше половины от всей суммы долга (более 2 трлн рублей).
По данным специалистов области, сумма в 4 трлн рублей сопоставима с годовой «дырой» в федеральном бюджете. Чаще всего бизнес и граждане недоплачивают по НДС (648 млрд рублей), налогу на прибыль организаций (294 млрд рублей) и страховым взносам (292 млрд рублей).
В Торгово-промышленной палате предупредили, что подобная тенденция увеличивает риски банкротства предприятий. По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы налоговая задолженность в стране продолжит расти.
Как писали Юга.ру, в марте 2026 года бизнесмены Кубани попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%.