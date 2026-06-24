Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по объему невыплаченных налогов

За год налоговая задолженность россиян выросла на триллион рублей

23 июня «Известия» сообщили, что общая налоговая задолженность россиян и бизнеса к апрелю 2026 года достигла рекордных 4 трлн рублей. За год эта сумма выросла сразу на триллион.

Краснодарский край оказался в числе лидеров по объему невыплаченных налогов. Регион занял четвертое место в РФ. Его опередили только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Пятерку замкнула Самарская область.