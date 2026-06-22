Каспийское море стремительно мелеет. В Дагестане гостиницы первой береговой линии потеряли выход к воде

22 июня телеграм-канал Shot со ссылкой на исследователей сообщил, что Каспийское море продолжает стремительно мелеть. Ученые предупреждают: в ближайшие 5–10 лет уровень воды может снизиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям для прибрежных регионов.

Тенденцию к понижению уровня воды фиксируют уже несколько лет. Особенно заметны изменения на побережье Азербайджана, где за последние 20 лет море отступило от берега на 15–20 километров. В Казахстане ситуация еще более критическая: береговая линия сдвинулась на 35 километров. Аналогичные процессы наблюдаются в Туркменистане и Иране.