Каспийское море стремительно мелеет. В Дагестане гостиницы первой береговой линии потеряли выход к воде
За 20 лет Каспий отступил от берега на 35 километров — экологи бьют тревогу
22 июня телеграм-канал Shot со ссылкой на исследователей сообщил, что Каспийское море продолжает стремительно мелеть. Ученые предупреждают: в ближайшие 5–10 лет уровень воды может снизиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям для прибрежных регионов.
Тенденцию к понижению уровня воды фиксируют уже несколько лет. Особенно заметны изменения на побережье Азербайджана, где за последние 20 лет море отступило от берега на 15–20 километров. В Казахстане ситуация еще более критическая: береговая линия сдвинулась на 35 километров. Аналогичные процессы наблюдаются в Туркменистане и Иране.
Ведущий сотрудник Института водных проблем РАН Петр Бухарицин отмечает, что снижение уровня будет продолжаться и в ближайшем десятилетии. По его оценкам, уже в ближайшие годы отметка может опуститься до 31 метра. Такая динамика создает угрозу для прибрежных территорий, особенно для туристической и рыболовной отраслей. Последствия уже заметны в Дагестане, где гостиницы, расположенные на первой линии, фактически потеряли выход к воде.
Исследователи проводят параллели с Аральским морем, которое в 1960-х годах начало стремительно высыхать из-за чрезмерного забора воды для орошения и со временем распалось на две части. Одна из них полностью исчезла, другая сильно обмелела. Ученые опасаются, что Каспий может ожидать та же участь, если не принять меры.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых краснокнижных тюленей.