Краснодарскую сеть аптек «Апрель» продают за 58–65 млрд рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Одну из крупнейших аптечных сетей России «Апрель» выставили на продажу

23 июня «Известия» сообщили, что сеть аптек «Апрель» может сменить владельца. Об этом изданию заявили топ-менеджер крупной фармкомпании, источник в инвестбанке, участник переговоров и консультант, знакомый с предложением. 

По данным издания, сеть «Апрель» задумалась о продаже бизнеса еще четыре года назад и начала искать потенциальных покупателей. Найти их не удалось. Источник связывает это с «неразговорчивостью» собственников, которые «вряд ли когда-либо доберутся до сделки».

Читайте также:

Эксперты оценивают стоимость бизнеса в 58–65 млрд рублей. Участники рынка считают, что столь крупный актив вряд ли заинтересует других аптечных операторов из-за масштаба. Однако он может привлеч крупных экосистемных игроков, например, «Яндекс», Wildberries & Russ и федеральных ритейлеров.

Интерес бизнеса к аптечному сегменту объясняют его устойчивостью в периоды экономической нестабильности. По итогам 2025 года рынок вырос на 14% по сравнению с 2024-м и достиг 2,3 трлн рублей.

«Апрель» входит в число крупнейших федеральных аптечных сетей России. Юридическое лицо зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. В нем 99% принадлежат предпринимателю Вадиму Анисимову, оставшийся 1% — у ООО «Отрада».

Компания специализируется на розничной торговле лекарственными препаратами. По итогам первого квартала 2026-го она насчитывает порядка 10,4 тыс. точек в 70 регионах страны.

По данным Forbes, по итогам 2025 года «Апрель» возглавила рейтинг крупнейших аптечных сетей по объему продаж. Оборот сети составил 259,3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре изъяли больше 3 тыс. единиц немаркированных биологически активных добавок к пище.

Бизнес-сообщество Деньги Краснодар Торговля Финансы

Новости

Готовимся к пробкам. В Краснодаре стартует третий этап реконструкции Западного Обхода
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе. Волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций
Ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью разведения хамсы
Спорт в Крыму остановили до осени: турниры, сборы и выезды спортсменов запрещены
На пляжах Черного и Азовского морей туристы стали чаще встречать змей. Они ядовиты?
«Туристический сезон 2026 года сорван». Президент РСТ призвал правительство поддержать Крым

Лента новостей

Канистра раздора
Сегодня, 15:40
Канистра раздора
Ждет ли Россию топливный коллапс и что сейчас происходит с бензином в стране?
Лихацкий, Дицман, Трахов, Рубежанский
Сегодня, 08:35
Лихацкий, Дицман, Трахов, Рубежанский
В Краснодаре пройдет лекция об известных кубанских предпринимателях
«Туристический сезон 2026 года сорван»
Сегодня, 14:27
«Туристический сезон 2026 года сорван»
Президент РСТ призвал правительство поддержать Крым

Реклама на сайте