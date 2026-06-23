Краснодарскую сеть аптек «Апрель» продают за 58–65 млрд рублей

По данным издания, сеть «Апрель» задумалась о продаже бизнеса еще четыре года назад и начала искать потенциальных покупателей. Найти их не удалось. Источник связывает это с «неразговорчивостью» собственников, которые «вряд ли когда-либо доберутся до сделки».

23 июня «Известия» сообщили , что сеть аптек «Апрель» может сменить владельца. Об этом изданию заявили топ-менеджер крупной фармкомпании, источник в инвестбанке, участник переговоров и консультант, знакомый с предложением.

Эксперты оценивают стоимость бизнеса в 58–65 млрд рублей. Участники рынка считают, что столь крупный актив вряд ли заинтересует других аптечных операторов из-за масштаба. Однако он может привлеч крупных экосистемных игроков, например, «Яндекс», Wildberries & Russ и федеральных ритейлеров.

Интерес бизнеса к аптечному сегменту объясняют его устойчивостью в периоды экономической нестабильности. По итогам 2025 года рынок вырос на 14% по сравнению с 2024-м и достиг 2,3 трлн рублей.

«Апрель» входит в число крупнейших федеральных аптечных сетей России. Юридическое лицо зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. В нем 99% принадлежат предпринимателю Вадиму Анисимову, оставшийся 1% — у ООО «Отрада».



Компания специализируется на розничной торговле лекарственными препаратами. По итогам первого квартала 2026-го она насчитывает порядка 10,4 тыс. точек в 70 регионах страны.



По данным Forbes, по итогам 2025 года «Апрель» возглавила рейтинг крупнейших аптечных сетей по объему продаж. Оборот сети составил 259,3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре изъяли больше 3 тыс. единиц немаркированных биологически активных добавок к пище.