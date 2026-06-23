Краснодарскую сеть аптек «Апрель» продают за 58–65 млрд рублей
Одну из крупнейших аптечных сетей России «Апрель» выставили на продажу
23 июня «Известия» сообщили, что сеть аптек «Апрель» может сменить владельца. Об этом изданию заявили топ-менеджер крупной фармкомпании, источник в инвестбанке, участник переговоров и консультант, знакомый с предложением.
По данным издания, сеть «Апрель» задумалась о продаже бизнеса еще четыре года назад и начала искать потенциальных покупателей. Найти их не удалось. Источник связывает это с «неразговорчивостью» собственников, которые «вряд ли когда-либо доберутся до сделки».
Эксперты оценивают стоимость бизнеса в 58–65 млрд рублей. Участники рынка считают, что столь крупный актив вряд ли заинтересует других аптечных операторов из-за масштаба. Однако он может привлеч крупных экосистемных игроков, например, «Яндекс», Wildberries & Russ и федеральных ритейлеров.
Интерес бизнеса к аптечному сегменту объясняют его устойчивостью в периоды экономической нестабильности. По итогам 2025 года рынок вырос на 14% по сравнению с 2024-м и достиг 2,3 трлн рублей.
«Апрель» входит в число крупнейших федеральных аптечных сетей России. Юридическое лицо зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. В нем 99% принадлежат предпринимателю Вадиму Анисимову, оставшийся 1% — у ООО «Отрада».
Компания специализируется на розничной торговле лекарственными препаратами. По итогам первого квартала 2026-го она насчитывает порядка 10,4 тыс. точек в 70 регионах страны.
По данным Forbes, по итогам 2025 года «Апрель» возглавила рейтинг крупнейших аптечных сетей по объему продаж. Оборот сети составил 259,3 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре изъяли больше 3 тыс. единиц немаркированных биологически активных добавок к пище.