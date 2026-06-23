В Краснодар пришло летнее тепло: синоптики пообещали до +32 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре благодаря антициклону установится солнечная погода. Однако уже к среде синоптики прогнозируют дожди и грозы

23 июня синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня погоду в Краснодаре будет определять гребень антициклона. Благодаря ему в регионе установится солнечная, сухая и «по-настоящему летняя» погода. Небольшие кратковременные дожди ожидаются только на окраинах края.

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В столице Кубани столбики термометров поднимутся до 30–32 °C. Ветер будет слабый — 2–7 м/с. Атмосферное давление немного упадет и составит 756 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме.

Однако уже в среду, 24 июня, погода немного изменится. Ночью температура воздуха составит 16–18 °C, а днем воздух прогреется до 29–31 °C. При этом днем в городе возможны кратковременный дождь и гроза.

Как писали Юга.ру, май 2026 года стал вторым самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

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