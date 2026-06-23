Верховный суд запретил застраивать особо ценные сельхозугодья под Новороссийском

22 июня пресс-служба Верховного суда РФ сообщила об отмене судебных актов, позволявших исключить 36 га земель сельскохозяйственного назначения под Новороссийском из Перечня особо ценных продуктивных угодий.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Константин Мавриди приобрел участок земли сельскохозяйственного назначения, включенный в Перечень особо ценных продуктивных угодий. В 2018 году 36 га были включены в границы населенного пункта, после чего бизнесмен разделил землю на 211 частей — под строительство жилых домов для последующей продажи. Мавриди направил заявление в Департамент имущественных отношений Краснодарского края с требованием исключить участки из Перечня, однако получил отказ. Тогда предприниматель обратился в суд, и три инстанции — первая, апелляция и кассация — встали на его сторону.

Департамент не согласился с решениями нижестоящих судов и подал кассационную жалобу в Верховный суд, указав, что оснований для исключения спорных земель из перечня не имелось, поскольку их категория сохраняется. Согласно актуальному генеральному плану, участки по-прежнему отнесены к землям сельскохозяйственного назначения и фактически расположены за границами населенных пунктов. Верховный суд принял сторону краевых властей: коллегия подчеркнула, что спор затрагивает публичные интересы, поскольку решается вопрос о значительном уменьшении площади особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Эти земли имеют особый статус, подлежат особой охране, не могут использоваться для застройки, а их вид разрешенного использования не подлежит изменению без законных оснований.