В Краснодаре появился еще один театр. В ноябре там состоится премьера спектакля «Контакт»

В Краснодаре 9, 10 15, 16 и 17 ноября пройдут премьерные показы пластического спектакля «Контакт» (12+)

Пластическое произведение исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека. Он поделен на два акта, отличающихся друг от друга. В первом сценография, костюмы, световые и пластические решения формируют утрированную реальность, где все пороки и трудности жизни контрастируют с её благородством и жертвенностью. Инструменты второго акта — эмоции и впечатления.

Краснодарский Театр современного искусства анонсировал на 9, 10 15, 16 и 17 ноября премьерные показы спектакля «Контакт».

По словам художественного руководителя театра Анны Агеевой, «Контакт» может называться исповедью — подготовка к нему потребовала от каждого участника процесса предельной внутренней честности.

Начало премьерных показов в 19:00 по адресу улица Стасова, 175 (дворец искусств «Премьера»). Стоимость билетов 700-2500 рублей. Узнать подробности можно у организаторов.

Театр современного искусства открылся в Краснодаре в марте 2024 года. В основе труппы — танцовщики местного коллектива Dance code. Позже после кастинга к ним присоединились артисты из Астрахани, Казани, Москвы и Благовещенска.

Как писали Юга.ру, краснодарские Молодежный театр и творческое объединение «Премьера» анонсировали на 2 и 3 ноября совместный проект. Зрителям покажут спектакль «Записки сумасшедшего» под живую музыку органа.