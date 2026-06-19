Почти 12 лет обещаний. Губернатор Кубани ликвидировал Краснодарский государственный цирк

Ликвидация ГАУ «Краснодарский государственный цирк» означает, что власти Краснодарского края больше не будут нести ответственность за реставрацию здания. Продолжить ремонт объекта смогут только в случае его передачи в федеральную собственность компании «Росгосцирк».

Напомним, в 2014 году краснодарский цирк перешел из федеральной собственности в краевую. Тогда власти пообещали отремонтировать здание, построенное еще в 1970 году. В 2015 году министр культуры региона Виктория Лапина заявила, что на реконструкцию нужен 1 млрд рублей. Власти пообещали, что к 2016 году начнут искать деньги. Однако средства не нашли.

О реконструкции цирка вновь заговорили в 2019 году. Тогда губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на ремонт здания выделили почти 2 млрд рублей. Тогда же он рассказал, что работы займут четыре года. Однако реставрация так и не началась.

В 2021 году Юга.ру узнали, когда власти выполнят обещанную реставрацию. В департаменте строительства Краснодарского края заявили, что к работам приступят в 2022 году и закончат их в 2025 году.

В январе 2023 года, спустя 9 лет после того, как цирк перешел в краевую собственность, здание закрыли на реконструкцию. Тогда власти оценили проект реставрации в 65 млн рублей и пообещали приступить к работам в 2024 году.

В дальнейшем сроки реставрации несколько раз переносили, и в итоге власти заявили, что введут здание в эксплуатацию только в 2029 году. Также менялась и сумма, которую планировали потратить на ремонт цирка. В ноябре 2025 года стало известно, что из бюджета выделят 7,3 млрд рублей на работы, хотя еще в сентябре того же года речь шла о меньшей сумме — 1,7 млрд рублей.

Несмотря на проведенные демонтаж и подготовку площадки для реставрации, а также потраченные на это деньги, в апреле 2026 года власти начали рассматривать возможность передачи цирка обратно в федеральную собственность и готовить пакет документов. После возвращения объект закрепят за ФКП «Росгосцирк». Если это произойдет, то, вероятно, реконструкцию продолжат.