Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия. Ранее на его месте хотели построить многоэтажки

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ростовский ипподром официально внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия

18 июня замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев сообщил в своем телеграм-канале, что Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия (ОКН). Получение этого статуса означает, что любое капитальное строительство на территории или изменение облика объекта возможно только по согласованию с властями.

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что «вместо жилого комплекса там останется ипподром».  

При этом еще в ноябре 2025 года у надзорных органов возникли вопросы к профильному комитету по охране ОКН. Прокуратура региона расценила тот факт, что ведомство годами затягивало включение ипподрома в защитный реестр, как серьезное нарушение в его работе.

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Напомним, что на месте ипподрома в центре Ростова планировали возвести жилой квартал из многоэтажек. В октябре 2025 года ради застройки девелопер потребовал закрыть объект, освободить помещения и вывезти животных. Тогда активисты написали обращения в Генпрокуратуру, к президенту РФ Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти локацию.

В конце апреля 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул комплекс в собственность государства. Суд признал приватизацию объекта, прошедшую в 2001 году, незаконной.

По версии следствия, первый частный владелец площадки, бизнесмен Сергей Кислов, получил контроль над объектом при содействии бывшего губернатора Дона Владимира Чуба и его заместителя Ивана Станиславова. Чиновники искусственно обанкротили стратегическое предприятие, после чего продали его коммерсанту за 7,5 млн рублей, хотя реальная рыночная стоимость комплекса составляла порядка 2 млрд рублей.

Ростовский ипподром — один из старейших на юге России, его история началась еще в конце XIX века. Пик популярности площадки пришелся на 1980-е годы, когда здесь провели реконструкцию.

Сегодня комплекс продолжает функционировать. На его базе тренируются около 50 лошадей буденновской, донской, английской чистокровной и других элитных пород.

Как писали Юга.ру, ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации.

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Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия. Ранее на его месте хотели построить многоэтажки

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