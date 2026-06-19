Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия. Ранее на его месте хотели построить многоэтажки
Ростовский ипподром официально внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия
18 июня замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев сообщил в своем телеграм-канале, что Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия (ОКН). Получение этого статуса означает, что любое капитальное строительство на территории или изменение облика объекта возможно только по согласованию с властями.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что «вместо жилого комплекса там останется ипподром».
При этом еще в ноябре 2025 года у надзорных органов возникли вопросы к профильному комитету по охране ОКН. Прокуратура региона расценила тот факт, что ведомство годами затягивало включение ипподрома в защитный реестр, как серьезное нарушение в его работе.
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Напомним, что на месте ипподрома в центре Ростова планировали возвести жилой квартал из многоэтажек. В октябре 2025 года ради застройки девелопер потребовал закрыть объект, освободить помещения и вывезти животных. Тогда активисты написали обращения в Генпрокуратуру, к президенту РФ Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти локацию.
В конце апреля 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул комплекс в собственность государства. Суд признал приватизацию объекта, прошедшую в 2001 году, незаконной.
По версии следствия, первый частный владелец площадки, бизнесмен Сергей Кислов, получил контроль над объектом при содействии бывшего губернатора Дона Владимира Чуба и его заместителя Ивана Станиславова. Чиновники искусственно обанкротили стратегическое предприятие, после чего продали его коммерсанту за 7,5 млн рублей, хотя реальная рыночная стоимость комплекса составляла порядка 2 млрд рублей.
Ростовский ипподром — один из старейших на юге России, его история началась еще в конце XIX века. Пик популярности площадки пришелся на 1980-е годы, когда здесь провели реконструкцию.
Сегодня комплекс продолжает функционировать. На его базе тренируются около 50 лошадей буденновской, донской, английской чистокровной и других элитных пород.
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