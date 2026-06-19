Из-за прорыва дамбы в Крымском районе под водой оказались 11 тыс. гектаров. Затоплены поля 30 аграрных предприятий

18 июня депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что в Крымском районе сохраняется сложная паводковая ситуация после того, как 13 июня около хутора Западного прорвало дамбу. Общая площадь подтопленных территорий превысила 11 тыс. гектаров.

Из этой зоны примерно 6 тыс. гектаров — сельскохозяйственные угодья. Ущерб от паводка затронул около 30 аграрных предприятий в Крымском и Славянском районах. Там после повреждения гидротехнических сооружений под водой оказались тысячи гектаров полей с посевами.