Из-за прорыва дамбы в Крымском районе под водой оказались 11 тыс. гектаров. Затоплены поля 30 аграрных предприятий
После прорыва дамбы в Крымском районе затопило 6 тыс. гектаров полей
18 июня депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что в Крымском районе сохраняется сложная паводковая ситуация после того, как 13 июня около хутора Западного прорвало дамбу. Общая площадь подтопленных территорий превысила 11 тыс. гектаров.
Из этой зоны примерно 6 тыс. гектаров — сельскохозяйственные угодья. Ущерб от паводка затронул около 30 аграрных предприятий в Крымском и Славянском районах. Там после повреждения гидротехнических сооружений под водой оказались тысячи гектаров полей с посевами.
Сейчас основные усилия направлены на устранение прорана — разрушенного участка дамбы. Работы ведутся круглосуточно, в несколько смен. На место привлекли технику и специалистов Абинского электрометаллургического завода, которые помогают укреплять дамбу. Параллельно идет откачка воды с затопленных участков.
В Краснодарском крае сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. Синоптики прогнозируют новые осадки, грозы и усиление ветра.
Напомним, 14 июня на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани. 16 июня жителей хутора Урма и села Гвардейского начали готовить к эвакуации.
Как писали Юга.ру, 14 июня в Краснодаре на 9-м километре люди перекрыли улицу из-за затопленных домов и бездействия чиновников.