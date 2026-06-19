Девять компаний за 13,4 млрд рублей. В Краснодарском крае продают конфискованные фирмы фигурантов «дела дорожников»

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

В Краснодарском крае девять дорожных компаний, связанных с экс-замгубернатором и депутатами, пустят с молотка за 13,4 млрд рублей

17 июня издание «Город» сообщило, что в Краснодарском крае стартовали торги по продаже компаний, которые национализировали в рамках громкого «дела дорожников». В числе фигурантов дела — бывший заместитель губернатора Кубани Анатолий Вороновский, депутат Госдумы Андрей Дорошенко и экс-депутат ЗСК Александр Карпенко.

На продажу выставили девять фирм, много лет работавших в строительно-дорожной отрасли региона: «АльфаСтрой», «ИнжГеоПром», «ДорМост», «Магистраль», «Краснодаравтодорпроект», «Основа», «Усть-Лабинский завод МЖКБ», «СтройЮгРегион» и «МостоБурСтрой». Все они были обращены в доход государства по иску Генеральной прокуратуры.

Скидка за судебное решение:

Продаются активы одним лотом — то есть все девять компаний целиком. Стартовая цена — 13 млрд 422 млн 556 тыс. рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают всего неделю — до 23 июня. 24 июня определят участников аукциона. Сами торги состоятся 25 июня.

Для участия необходимо внести задаток — 2 млрд 684 млн 511 тыс. 200 рублей. Минимальный шаг аукциона установлен на уровне 134 млн 225 тыс. 560 рублей.

На торги выставили лишь девять компаний из 18 национализированных. В списке нет структур, связанных с депутатом Андреем Дорошенко — его дети с января находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Не попали в лот и некоторые другие фирмы.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, бывший вице-губернатор и экс-депутат Анатолий Вороновский организовал систему откатов от подрядчиков, получив с 2016 по 2025 год больше 2,8 млрд рублей. Андрей Дорошенко возглавлял «Союз дорожников Кубани» — организацию, членство в которой было обязательным для доступа к госзаказу, что обеспечивало его компаниям существенные преференции.

Коррупционные доходы легализовывали через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. За восемь лет 46 дорожных предприятий перечислили в него больше 1,9 млрд рублей.

В апреле суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и «Союз дорожников Кубани».

Как писали Юга.ру, суд запретил работу сети отелей Marton в Краснодаре.

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