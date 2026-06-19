Вирус Западного Нила выявили в Краснодарском крае. Его занесли перелетные птицы из Румынии

Речь идет о штамме с маркировкой ABB.2.2.2. По данным ученых, он занесен на территорию России из Румынии. Этот факт вызывает у экспертов особую тревогу: он указывает на формирование новых очагов инфекции и потенциальное расширение зоны распространения вируса.

Как поясняют исследователи, основной путь передачи инфекции — через перелетных птиц. Они распространяют вирус по двум ключевым миграционным маршрутам. Первый — из Африки через акваторию Черного моря. Второй — из Центральной и Восточной Европы. Оба маршрута проходят через южные регионы России, включая Краснодарский край.

На сегодняшний день генетические варианты вируса выявлены уже в 17 регионах страны. Среди них — Москва, Ростовская и Волгоградская области, Республика Татарстан, а также Краснодарский край. Ученые отмечают, что средняя скорость распространения штамма составляет около 92 километров в год.

Особое беспокойство вызывают климатические изменения. Ученые предупреждают, что потепление и миграции птиц будут способствовать дальнейшему распространению болезни.

Вирус Западного Нила вызывает острое инфекционное заболевание, которое передается в основном через укусы зараженных комаров. Не передается от человека к человеку — заразиться можно только через насекомых. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней.



В легкой форме болезнь напоминает грипп. У человека поднимается температура, сильно болит голова, ломит мышцы и суставы, появляется слабость, может тошнить, иногда бывает рвота. У некоторых пациентов увеличиваются лимфоузлы или появляется сыпь на коже. Обычно такое состояние держится от трех до шести дней, после чего наступает выздоровление.



В редких случаях вирус поражает центральную нервную систему: человеку трудно повернуть или согнуть шею, он может терять ориентацию в пространстве, начинаются судороги, может развиться паралич.



Специфического лечения от лихорадки Западного Нила на данный момент не существует. Врачи могут лишь проводить симптоматическую терапию. Если тенденция сохранится и вирус продолжит распространяться, ученые не исключают необходимости разработки вакцины.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 860 человек.