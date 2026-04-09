Суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и «Союз дорожников Кубани». Через них «отмыли» 2 млрд рублей

Суд закрыл две организации экс-депутата Вороновского и забрал их имущество в пользу государства

Как выяснило следствие, членство в союзе было обязательным условием для дорожно-строительных компаний, которые хотели участвовать в госзакупках. Фактически союз стал площадкой, где распределялись подряды и устанавливался размер откатов.

9 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Первомайский районный суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и ассоциацию «Союз дорожников Кубани». Выяснилось, что организации связаны между собой и с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским.

Коррупционные доходы легализовали через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. За восемь лет 46 дорожных предприятий перечислили в него больше 1,9 млрд рублей.

Суд пришел к выводу, что деятельность фонда и ассоциации полностью противоречит их уставным целям. Эти нарушения невозможно исправить, и они наносят прямой ущерб обществу и государству.

Деятельность обеих организаций подлежит ликвидации. Также суд постановил обратить в доход государства все их движимое и недвижимое имущество, а также все деньги, которые находились на счетах фонда и ассоциации.

Напомним, в феврале суд Сочи конфисковал имущество депутата Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц на 22 млрд рублей.