Модерновая лепнина и изразцовая печь. Краснодарский блогер показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого

По его словам, внутри пустующего уже много лет старинного дома из оригинальных дореволюционных интерьеров сохранилась модерновая лепнина и изразцовая печь. Блогер считает, что эти исторические артефакты подлежат восстановлению. Он надеется, что особняк в ближайшее время отреставрируют.

17 января краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил , что он побывал внутри заброшенного особняка купца Марка Лихацкого.

Дом купца Марка Лихацкого находится по улице Красной, 118а. Это двухэтажный особняк с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров. По архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.

Реставрацию Дома Лихацкого планируют с 2020 года. В очередной раз о ремонте здания заговорили в ноябре 2024-го. На эти цели выделят 114 млн рублей.