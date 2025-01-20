Модерновая лепнина и изразцовая печь. Краснодарский блогер показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого
Блогер и экскурсовод Динар Бурангулов побывал внутри заброшенного особняка купца Марка Лихацкого
17 января краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил, что он побывал внутри заброшенного особняка купца Марка Лихацкого.
По его словам, внутри пустующего уже много лет старинного дома из оригинальных дореволюционных интерьеров сохранилась модерновая лепнина и изразцовая печь. Блогер считает, что эти исторические артефакты подлежат восстановлению. Он надеется, что особняк в ближайшее время отреставрируют.
Дом купца Марка Лихацкого находится по улице Красной, 118а. Это двухэтажный особняк с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров. По архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.
Реставрацию Дома Лихацкого планируют с 2020 года. В очередной раз о ремонте здания заговорили в ноябре 2024-го. На эти цели выделят 114 млн рублей.
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