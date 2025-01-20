Модерновая лепнина и изразцовая печь. Краснодарский блогер показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Kızıl Paşa (Кызыл Паша)»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Kızıl Paşa (Кызыл Паша)»

Блогер и экскурсовод Динар Бурангулов побывал внутри заброшенного особняка купца Марка Лихацкого

17 января краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил, что он побывал внутри заброшенного особняка купца Марка Лихацкого. 

По его словам, внутри пустующего уже много лет старинного дома из оригинальных дореволюционных интерьеров сохранилась модерновая лепнина и изразцовая печь. Блогер считает, что эти исторические артефакты подлежат восстановлению. Он надеется, что особняк в ближайшее время отреставрируют.

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Дом купца Марка Лихацкого находится по улице Красной, 118а. Это двухэтажный особняк с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров. По архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.

Реставрацию Дома Лихацкого планируют с 2020 года. В очередной раз о ремонте здания заговорили в ноябре 2024-го. На эти цели выделят 114 млн рублей.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Kızıl Paşa (Кызыл Паша)»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Kızıl Paşa (Кызыл Паша)»

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