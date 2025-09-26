В Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар

По слухам, губернатор Вениамин Кондратьев предложил вернутся к вопросу о переименовании Краснодара в Екатеринодар

Депутат Александр Сафронов сообщил , что после официальной части, уже без прессы, Кондратьев заявил, что власти вернутся к вопросу о переименовании Краснодара в Екатеринодар. Сафронов прокомментировал Юга.ру, что относится к этому отрицательно.

25 сентября состоялась инаугурация губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На прошедших с 12 по 14 сентября выборах он набрал 83,17% голосов.

«Большинство жителей, я уверен, против. Переименование потребует огромного количества расходов, сил, средств. В городе и крае больше проблем нет? Давайте вспомним, что 100 лет назад Краснодар был казачьей станицей. Мы хотим вернуться во времена хуторов? Краснодар — большой промышленный и культурный центр, его уже ничего не связывает с царскими временами», — прокомментировал политик.

Сафронов считает, что ничего у властей не получится, потому что народ выступит против этой инициативы. По его мнению, для переименования нет никаких предпосылок.

История переименования Краснодара в Екатеринодар берет свое начало в 2005 году. Тогда губернатор региона Александр Ткачев призвал начать кампанию по возвращению исторических названий населенным пунктам Кубани. Идею поддержали казаки. Атаман Кубанского казачьего войска за рубежом выразил полную солидарность с предложением губернатора.

А вот исполняющий обязанности мэра Краснодара Владимир Евланов высказался против переименования. Тогда же стало известно, что процесс обойдется в 100 млн. рублей.

В 2006 году Кубанский казачий хор начал разучивать песню в честь переименования Краснодара. В 2008-м коммунисты провели пикет против инициативы. Позже КПРФ поддержали молодые художники.

В мае 2014 года мэр Евланов выступил с другой инициативой — создать в Краснодаре пятый внутригородской округ и назвать его Екатеринодаром. К тому моменту уже появились результаты соцопроса, согласно которым против переименования выступили 60,7% опрошенных горожан.