В 2025 году половина россиян получала на 36% ниже средней зарплаты

Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Медианная зарплата в России достигла 65,3 тыс. рублей. Половина населения получает меньше этой суммы

15 июня Росстат сообщил, что медианная зарплата в России в 2025 году составила 65,3 тыс. рублей в месяц. Это означает, что ровно половина всех работающих россиян получала меньше этой суммы, а половина — больше. Показатель вырос на 16% по сравнению с 2024-м.

При этом средняя зарплата в стране за тот же период достигла 101,8 тыс. рублей. Ее рост оказался чуть меньше — 14 %. В итоге разрыв между средней и медианной составил 36%.

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При этом СберИндекс, который ведет собственные расчеты на основе реальных транзакций, оценил медианную зарплату в 61 тыс. рублей. Это на 4,3 тыс. меньше, чем у госведомства.

Аналитический проект «Если быть точным» предположил, что разница объясняется методологией подсчетов. С 2025 года СберИндекс перешел на расчет зарплат после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть в его оценках фигурируют суммы, которые работник фактически получает на руки. Росстат, напротив, оперирует данными Федеральной налоговой службы о начисленных выплатах — то есть до вычета налога.

Напомним, в апреле 2025 года средняя начисленная зарплата в регионе составила 72,3 тыс. рублей — на 25,7% ниже общероссийского уровня. В сентябре Краснодарский край занял 65-е место по уровню оплаты труда с медианной зарплатой 54,4 тыс. рублей. По итогам всего 2025-го Росстат зафиксировал среднюю зарплату в крае на отметке 78 тыс. 28 рублей.

Как писали Юга.ру, больше половины жителей Краснодарского края получают меньше 60 тыс. рублей. Неравенство доходов в России достигло максимума за 18 лет.

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