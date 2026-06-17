Один погибший и шестеро пострадавших: БПЛА ударил в автобус с юными футболистами, которые ехали в Геленджик

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот фото из канала в «Максе» временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука
    © Скриншот фото из канала в «Максе» временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука

В Брянской области беспилотник атаковал автобус с детьми из Беларуси, которые ехали на отдых в Краснодарский край. Погибла женщина

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что беспилотник самолетного типа атаковал пассажирский автобус, в котором находились игроки детской футбольной команды — воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы (Гомельская область, Беларусь). Дети ехали на отдых в Геленджик.

В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 — дети. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Также пострадали двое взрослых и четверо детей. Всех раненых доставили в больницу. Остальных пассажиров в ближайшее время отвезут обратно в Речицу.

Обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской:

В тот же день официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Пресс-служба Следственного комитета Беларуси также сообщила о возбуждении уголовного дела. Кроме того, белорусские специалисты выехали в Россию для оказания помощи российским следователям.

Как писали Юга.ру, 14 июня в Темрюкском районе спустя сутки потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА. Один человек погиб, трое пострадали.

Беларусь Геленджик Дети Происшествия СВО Следственный комитет Спорт Транспорт Футбол

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