Один погибший и шестеро пострадавших: БПЛА ударил в автобус с юными футболистами, которые ехали в Геленджик

В Брянской области беспилотник атаковал автобус с детьми из Беларуси, которые ехали на отдых в Краснодарский край. Погибла женщина

В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 — дети. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Также пострадали двое взрослых и четверо детей. Всех раненых доставили в больницу. Остальных пассажиров в ближайшее время отвезут обратно в Речицу.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил , что беспилотник самолетного типа атаковал пассажирский автобус, в котором находились игроки детской футбольной команды — воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы (Гомельская область, Беларусь). Дети ехали на отдых в Геленджик.

В тот же день официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Пресс-служба Следственного комитета Беларуси также сообщила о возбуждении уголовного дела. Кроме того, белорусские специалисты выехали в Россию для оказания помощи российским следователям.