До 4000 рублей за палатку на редких травах. За что оштрафовали туристов под Анапой?

17 июня в отделе экологического просвещения ГБУ КК «Дирекция природных парков» сообщили Юга.ру, что на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Анапская пересыпь» прошел экологический рейд. За четыре дня инспекторы составили 75 административных протоколов. Теперь нарушителям грозят штрафы от 3000 до 4000 рублей. Эксперты выделили три главные проблемы, с которыми они столкнулись в ходе рейда:

Также в Дирекции рассказали, что вместе с волонтерами экологического штаба «Дельфины» специалисты снесли около 10 незаконных построек — самодельных навесов, укрытий и пляжных бунгало.

«За время рейда государственные инспекторы не раз сталкивались с агрессивным поведением нарушителей. В ход идут словесные оскорбления и угрозы, нередки и случаи применения физической силы», — поделились в учреждении.

Экологам пришлось напомнить отдыхающим, что госинспектор является представителем власти. За нападение на него или оскорбление при исполнении обязанностей грозит вполне реальная уголовная ответственность по статьям 318 и 319 УК РФ.