До 4000 рублей за палатку на редких травах. За что оштрафовали туристов под Анапой?
Отдыхающим в заповедном парке «Анапская пересыпь» выписали 75 штрафов
17 июня в отделе экологического просвещения ГБУ КК «Дирекция природных парков» сообщили Юга.ру, что на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Анапская пересыпь» прошел экологический рейд. За четыре дня инспекторы составили 75 административных протоколов. Теперь нарушителям грозят штрафы от 3000 до 4000 рублей.
Эксперты выделили три главные проблемы, с которыми они столкнулись в ходе рейда:
- Поездки и стоянка на песке. Колеса внедорожников, квадроциклов и мотоциклов уничтожают песчаные дюны пересыпи, губят редкую флору, давят рептилий и насекомых. Кроме того, грохот моторов пугает птиц в период гнездования.
- Дикие кемпинги и палатки. Почти треть всех штрафов выписали за незаконные стоянки на Витязевской и Бугазской косах. Туристы разбивают палатки на редких растениях (синеголовник приморский, морская горчица, черноморский колосняк). Специалисты отметили, что корни насаждений — единственный каркас, который удерживает подвижные пески косы от разрушения.
- Вторжение на закрытые острова. Отдыхающие массово нарушают запрет на посещение косы Голенькой и островов в лиманах. Здесь находятся крупнейшие на Кубани колонии редких краснокнижных птиц — кудрявого и розового пеликанов, черноголового хохотуна и малой крачки. Из-за присутствия людей птицы бросают кладки. По этой же причине в 500 метрах от этих зон запрещен кайтсерфинг.
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Также в Дирекции рассказали, что вместе с волонтерами экологического штаба «Дельфины» специалисты снесли около 10 незаконных построек — самодельных навесов, укрытий и пляжных бунгало.
«За время рейда государственные инспекторы не раз сталкивались с агрессивным поведением нарушителей. В ход идут словесные оскорбления и угрозы, нередки и случаи применения физической силы», — поделились в учреждении.
Экологам пришлось напомнить отдыхающим, что госинспектор является представителем власти. За нападение на него или оскорбление при исполнении обязанностей грозит вполне реальная уголовная ответственность по статьям 318 и 319 УК РФ.
Природный парк «Анапская пересыпь» раскинулся на площади почти 33 тыс. гектаров в прибрежной зоне Черного моря между поселками Витязево и Веселовка. Он включает в себя две песчаные косы — Витязевскую и Бугазскую, которые отделяют от открытого моря систему из четырех крупных лиманов. Эта территория служит домом и перевалочным пунктом во время миграции для 245 видов птиц, 49 из которых занесены в Красную книгу Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, чиновники сравнили песок в Анапе с Таиландом и Лазурным берегом после разлива мазута.